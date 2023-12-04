Цена золота достигла рекордного показателя — Finance.ua

Цена золота достигла рекордного показателя Сегодня 10:39 — Банковские металлы

Цена золота достигла рекордного показателя

Цена на золото поднялась до новых высот и установила новый рекорд в 2135,39 долларов за унцию.

Об этом пишет The Economist.

Рост происходит после того, как торгующие драгоценным металлом все больше уверены, что центральный банк США снизит процентные ставки в новом году. Кроме того, война в секторе Газа способствует тому, что все больше людей ищут золото как безопасную финансовую гавань.

Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году во время пандемии коронавируса.

В то же время ожидания снижения процентной ставки от Федерального резерва — ФРС — ослабили доллар. Это помогло сделать золото более доступной инвестицией для людей из других стран.

Цены на золото намерены достичь новых максимумов в следующем году и могут оставаться выше уровня 2000 долларов, считают аналитики, ссылаясь на геополитическую неопределенность, вероятное ослабление доллара США и снижение процентной ставки.

Барт Мелек, руководитель отдела товарных стратегий в TD Securities, ожидает, что цены на золото составят в среднем 2100 долларов США во втором квартале 2024 года, а сильные закупки центрального банка США будут выступать ключевым катализатором в повышении цен.

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УНН По материалам:

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