Цена перевозки нефти танкерами резко возросла на фоне санкций против россии — Finance.ua

Цена перевозки нефти танкерами резко возросла на фоне санкций против россии Сегодня 16:34 — Энергетика

Ставки на фрахт нефтяных танкеров резко подскочили после того, как США ввели санкции против российской торговли нефтью, что может сократить доступное количество танкеров и вынудить трейдеров искать альтернативные источники нефти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В пятницу США ввели санкции против примерно 160 российских нефтяных танкеров. Это охватывает около 10% флота, перевозящего нефть, и уже вызвало рост базовых ставок на танкеры на 39%, что стало самым большим скачком с августа.

Акции крупнейших судовладельцев также резко повысились.

Это лишь один из примеров того, как санкции, самые жесткие со стороны западного государства с начала войны в Украине, грозят поломать российскую цепь поставок нефти.

Большинство танкеров, уже попавших под американские санкции в предыдущих раундах, не загружались после введения ограничений. Масштаб новых мер вызвал рост фьючерсов на нефть марки Brent более чем на $4 за баррель.

Еще до санкций в пятницу индийские и китайские нефтепереработчики активно искали поставки нефти с Ближнего Востока из-за опасений потери поставок из россии и Ирана.

В понедельник высокопоставленный чиновник в Индии заявил, что страна намерена отказаться от использования танкеров, попавших под санкции США, что может дополнительно ограничить доступ к флоту.

Массовое внесение танкеров в черный список дополнило предыдущие меры, направленные против судов, которые транспортируют иранскую нефть, создавая дополнительное давление на доступность судов и фактически сокращая предложение танкерного флота.

Економічна Правда По материалам:

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