Цена перевозки нефти танкерами резко возросла на фоне санкций против россии — Finance.ua

Цена перевозки нефти танкерами резко возросла на фоне санкций против россии
Ставки на фрахт нефтяных танкеров резко подскочили после того, как США ввели санкции против российской торговли нефтью, что может сократить доступное количество танкеров и вынудить трейдеров искать альтернативные источники нефти.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В пятницу США ввели санкции против примерно 160 российских нефтяных танкеров. Это охватывает около 10% флота, перевозящего нефть, и уже вызвало рост базовых ставок на танкеры на 39%, что стало самым большим скачком с августа.
Акции крупнейших судовладельцев также резко повысились.
Это лишь один из примеров того, как санкции, самые жесткие со стороны западного государства с начала войны в Украине, грозят поломать российскую цепь поставок нефти.
Большинство танкеров, уже попавших под американские санкции в предыдущих раундах, не загружались после введения ограничений. Масштаб новых мер вызвал рост фьючерсов на нефть марки Brent более чем на $4 за баррель.
Еще до санкций в пятницу индийские и китайские нефтепереработчики активно искали поставки нефти с Ближнего Востока из-за опасений потери поставок из россии и Ирана.
В понедельник высокопоставленный чиновник в Индии заявил, что страна намерена отказаться от использования танкеров, попавших под санкции США, что может дополнительно ограничить доступ к флоту.
Массовое внесение танкеров в черный список дополнило предыдущие меры, направленные против судов, которые транспортируют иранскую нефть, создавая дополнительное давление на доступность судов и фактически сокращая предложение танкерного флота.
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