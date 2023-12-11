Цена на золото упала ниже $2000 за унцию в преддверии заседаний центробанков — Finance.ua

Цена на золото упала ниже $2000 за унцию в преддверии заседаний центробанков Сегодня 16:32 — Банковские металлы

Цена на золото упала ниже $2000 за унцию в преддверии заседаний центробанков

Золото упало ниже $2000 за унцию, опустившись до самого низкого уровня за две недели, поскольку инвесторы осторожничали накануне решений по монетарной политике, которые на этой неделе должны принять ведущие центральные банки, в частности Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии.

Об этом пишет Trading Economics.

Трейдеры также ждут данных по инфляции в США, которые могут внести больше ясности в дальнейшую динамику процентных ставок.

Между тем, в пятницу металл потерял более 1%, поскольку сильнее, чем ожидалось, данные по занятости в США опровергли мнение о том, что ФРС может начать снижать ставки уже в марте 2024 года.

Данные за ноябрь показали, что в экономике США было создано почти 200 тыс. рабочих мест, что значительно превысило рыночные ожидания чистого прироста на 180 тыс. рабочих мест. Кроме того, уровень безработицы неожиданно снизился, а рост заработной платы продолжился высокими темпами, в то время как численность рабочей силы также увеличилась.

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