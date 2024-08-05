Цена на биткоин упала более чем на 14% — Finance.ua
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Цена на биткоин упала более чем на 14%

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Цена на биткоин упала более чем на 14%
Цена на биткоин упала более чем на 14%
Криптовалюты понесли значительные потери из-за непринятия риска на мировых рынках. Биткоин упал более чем на 14%, а эфириум (ETH/USD) продемонстрировал самое резкое падение с 2021 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
По состоянию на утро, биткоин снизился до 50,900 долларов, что стало худшим результатом с момента обвала биржи FTX. Эфириум потерял более пятой части своей стоимости, но затем восстановился до 2,286 долларов. Большинство основных криптовалют также оказались в минусе.
Падение криптовалют происходит на фоне глобальной распродажи акций, вызванной опасениями по поводу экономических перспектив и сомнениями в оправданности крупных инвестиций в искусственный интеллект. Дополнительно усугубляет осторожность инвесторов геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.
2 августа американские биржевые фонды, торгующие биткоином, пережили наибольший отток средств за последние три месяца.
По словам Гейдена Гьюза из Evergreen Growth, цифровые активы пострадали из-за торговли иеной и повышения процентных ставок в Японии.
С момента достижения рекордной отметки в 73,798 долларов в марте, биткоин испытал влияние множества факторов, включая политическую нестабильность в США и возможную продажу конфискованных правительствами биткоинов.
Шон Фаррелл из Fundstrat Global Advisors LLC считает, что перспектива менее жесткой денежно-кредитной политики благоприятна для криптовалют.
По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано около 790 миллионов долларов бычьих криптовалютных позиций.
За последний год биткоин вырос примерно на 16%, золото — на 18%, а глобальные акции — на 8%.
По материалам:
РБК-Україна
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