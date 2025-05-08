Цена, которую заплатила Украина за победу над нацизмом: материальный ресурс — Finance.ua

Цена, которую заплатила Украина за победу над нацизмом: материальный ресурс Сегодня 20:00

Цена, которую заплатила Украина за победу над нацизмом: материальный ресурс

За период активных боевых действий и оккупации было разрушено 714 городов и более 28 тысяч сёл, сожжено около 320 тысяч хозяйств. Все это тяжелым бременем легло на плечи украинцев, которые там жили во время войны и восстанавливали разрушенное после прихода советских войск.

Об этом говорится в нашей статье:

Однако только потерями, как уже отмечалось, вклад в войну не измеряется. Украинская ССР до начала немецко-советского вооруженного конфликта имела значительный экономический потенциал, в том числе и в оборонной промышленности, которая для тогдашней власти СССР была важнейшей отраслью.

В тридцатые годы в полуаграрной республике ценой миллионов человеческих жизней был создан мощный промышленный комплекс. В 1941 году более 550 предприятий Украины были эвакуированы на восток СССР, имущество и скот тысяч колхозов, совхозов, МТС, десятки научных и учебных заведений, центров культуры, исторические ценности. Все это стало величайшим перемещением материальных ценностей в истории.

То, что не могли увезти, уничтожали. Стоит вспомнить хотя бы Днепрогэс. За время оккупации и боевых действий в Украине было полностью или частично разрушено более 16 тысяч промышленных предприятий, 18 тысяч медицинских учреждений, 33 тысячи школ и других учебных заведений, более 10 миллионов жителей остались без крова.

Были разрушены или затоплены 882 шахты Донбасса, то есть практически все. Мощность электростанций упала до 0,4% довоенного уровня.

Инфографика — Радио Свобода

В результате войны материальный ущерб УССР составил от 40% до 45% ущерба всего Союза, а промышленное производство упало на 75% до уровня 1940 года. Подавляющее большинство эвакуированных предприятий так и не вернулись назад, а Украина была поставлена ​​перед необходимостью проводить еще одну индустриализацию.

Довоенный уровень республике удалось достичь в 1950 году, но ценой этого вновь был голод 1946−47 годов, во время которого умерли до 1,5 миллиона человек.

В денежном эквиваленте материальный ущерб оценивается в сумму от 285 до 450 млрд тогдашних советских рублей. Это эквивалент тогдашних 100−200 млрд долларов США.

Если перечислить их по нынешнему курсу, то речь пойдет о триллионах долларов. Однако это только прямой ущерб. А как оценить опосредованный — разрушенные судьбы, нерожденных детей, демографические и психологические последствия для будущих поколений и все остальные трагедии, которые несет война?

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