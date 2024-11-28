Цена газа: ждать ли повышения стоимости с 1 декабря — Finance.ua

Цена газа: ждать ли повышения стоимости с 1 декабря Сегодня 13:00 — Личные финансы

Цена газа: ждать ли повышения стоимости с 1 декабря

С 1 декабря 2024 г. тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление не изменятся.

Газ для бытовых потребителей

Для клиентов «Нафтогаза» цена будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр .

. У других поставщиков стоимость будет колебаться от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

«Нафтогаз Украины» еще в апреле 2024 года продлил действие тарифного плана «Фиксированный» на год в соответствии с мораторием на повышение цен, действующим в условиях военного положения. Об этом пишет nv.ua.

Теплоснабжение

В Киеве и по всей Украине тарифы на отопление для населения остаются на уровне прошлого года благодаря тому же мораторию.

По данным «Киевтеплоэнерго», в декабре столичные жители будут платить 1654,41 грн/Гкал за отопление.

Электроэнергия

Тариф на электроэнергию с июня 2024 составляет 4,32 грн/кВт-ч и будет оставаться неизменным до конца апреля 2025 года.

и будет оставаться неизменным до конца апреля 2025 года. Для потребителей, использующих электроотопление, будет действовать льготный тариф: 2,64 грн/кВт-ч на объем до 2000 кВт-ч электроэнергии в месяц в течение отопительного сезона (до 30 апреля 2025).

Несмотря на стабильность тарифов сейчас, из-за евроинтеграционных требований цены на электроэнергию могут вырасти до 6,5 грн/кВт-час в перспективе.

Мораторий на повышение тарифов, введенный из-за военного положения, продолжает защищать потребителей от роста цен на коммунальные услуги.

Если вам нужны деньги на новую покупку, вы можете получить их на карту.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.