Цена газа: ждать ли повышения стоимости с 1 декабря — Finance.ua

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Цена газа: ждать ли повышения стоимости с 1 декабря

Личные финансы
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Цена газа: ждать ли повышения стоимости с 1 декабря
Цена газа: ждать ли повышения стоимости с 1 декабря
С 1 декабря 2024 г. тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление не изменятся.
Газ для бытовых потребителей
  • Для клиентов «Нафтогаза» цена будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр.
  • У других поставщиков стоимость будет колебаться от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.
«Нафтогаз Украины» еще в апреле 2024 года продлил действие тарифного плана «Фиксированный» на год в соответствии с мораторием на повышение цен, действующим в условиях военного положения. Об этом пишет nv.ua.
Теплоснабжение
В Киеве и по всей Украине тарифы на отопление для населения остаются на уровне прошлого года благодаря тому же мораторию.
По данным «Киевтеплоэнерго», в декабре столичные жители будут платить 1654,41 грн/Гкал за отопление.
Электроэнергия
  • Тариф на электроэнергию с июня 2024 составляет 4,32 грн/кВт-ч и будет оставаться неизменным до конца апреля 2025 года.
  • Для потребителей, использующих электроотопление, будет действовать льготный тариф: 2,64 грн/кВт-ч на объем до 2000 кВт-ч электроэнергии в месяц в течение отопительного сезона (до 30 апреля 2025).
Несмотря на стабильность тарифов сейчас, из-за евроинтеграционных требований цены на электроэнергию могут вырасти до 6,5 грн/кВт-час в перспективе.
Мораторий на повышение тарифов, введенный из-за военного положения, продолжает защищать потребителей от роста цен на коммунальные услуги.
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По материалам:
НВ
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