Цена биткоина достигла 3-месячного максимума в 69 тыс. долларов — Finance.ua

Цена биткоина достигла 3-месячного максимума в 69 тыс. долларов Сегодня 15:20 — Криптовалюта

Цена биткоина достигла 3-месячного максимума в 69 тыс. долларов

в $69 тыс. из-за усиления спекуляций по поводу возможной победы Трампа на выборах 2024 года. Ожидания его победы подтолкнули трейдеров к ставкам на более лояльное регулирование криптовалют в США. Цена биткоина достигла 3-месячного максимумаОжидания его победы подтолкнули трейдеров к ставкам на более лояльное регулирование криптовалют в США.

Биткоин вырос в понедельник, достигнув трехмесячного максимума из-за усиления спекуляций по поводу возможной победы Дональда Трампа на выборах 2024 года, что способствовало росту токена до рекордных показателей.

УНН со Пишетсо ссылкой на Investing.

Самая большая криптовалюта мира существенно выросла за последнюю неделю на фоне опросов и прогнозов, показывающих увеличение шансов Трампа на победу, хотя аналитики все еще считают президентскую гонку непредсказуемой.

Биткоин вырос на 1,1% до 69 007,1 долларов, приблизившись к историческому максимуму на 5 тыс. долларов. Пересечение отметки в 70 тыс. долларов станет ключевым сигналом для роста токена. Согласно последним опросам и рынкам прогнозов, шансы на победу Трампа над кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис увеличились. Трамп ведет кампанию с прокриптовалютной риторикой, обещая поддержку биткоину в США, и принимает пожертвования в криптовалюте. Ожидания его победы подтолкнули трейдеров к ставкам на более лояльное регулирование криптовалют в стране, поскольку эта тема является одной из самых обсуждаемых в индустрии из-за ряда судебных тяжб от Комиссии по ценным бумагам и биржам и Министерства юстиции.

Камала Харрис также обещала создать регуляторную основу для криптовалют, но детали ее плана остаются неясными. С приближением выборов, которые состоятся через чуть больше двух недель, рынки ожидают напряженной борьбы.

Это побудило инвесторов обращать внимание на безопасные активы, например доллар и золото, цены на которые в понедельник достигли рекордных уровней. Последние данные о движении капитала показали, что институциональные инвесторы снова начали активно покупать криптовалюты на прошлой неделе.

Вместе с биткоином значительно выросли и другие криптовалюты, поскольку настроения на рынке улучшились.

Вторая по величине криптовалюта, Эфир, выросла на 3,8%, достигнув 2 740,14 долларов — почти двухмесячного максимума. SOL и ADA показали лучшие результаты среди альткоинов, возрастая более чем на 6% каждый, тогда как XRP и MATIC прибавили около 4%.

УНН По материалам:

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