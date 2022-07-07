Цена бензина и дизеля на разных АЗС 7 июля — Finance.ua
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Цена бензина и дизеля на разных АЗС 7 июля

Энергетика
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Самый дешевый бензин предлагает UPG — 48,9 гривны за литр, а дизель по самой низкой цене в 55 гривен за литр сразу на нескольких АЗС. Сколько стоит горючее на разных АЗС 7 июля, смотрите дальше.

Цена горючего на АЗС 7 июля

Средняя розничная цена литра горючего на разных АЗС согласно данным «Минфина»:
  • Бензин А-95 — 50,61 гривны за литр (+ 9 копеек);
  • Бензин А-92 — 49,50 гривны за литр;
  • Дизельное топливо — 56,44 гривны за литр (+ 6 копеек);
  • Автогаз — 37,28 гривны за литр.
Напомним, что еще в конце июня эксперты рассказывали, что дефицит горючего на АЗС, а соответственно и очереди — исчезают. В то же время, председатель комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предупреждал, что в Киеве и в восточной части страны еще бывают очереди. Однако процесс насыщения украинского рынка нефтепродуктами уже начат, и в июле ситуация уже может быть нормализована.
Цена бензина и дизеля на разных АЗС 7 июля
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По материалам:
Телеканал 24
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