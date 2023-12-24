Цена 7 миллионов евро и 800 сил: в Италии создали экстремальный гиперкар (фото) — Finance.ua
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Цена 7 миллионов евро и 800 сил: в Италии создали экстремальный гиперкар (фото)

Технологии&Авто
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Цена 7 миллионов евро и 800 сил: в Италии создали экстремальный гиперкар (фото)
Цена 7 миллионов евро и 800 сил: в Италии создали экстремальный гиперкар (фото), Фото: Autocar
Итальянская компания 777 Motors показала свою первую модель с простым названием Hypercar. Всего выпустят всего 7 таких одноместных авто стоимостью в 7 миллионов евро.
Об этом сообщает сайт Autocar.
Новый 777 Hypercar — экстремальное трековое купе, напоминающее спортпрототипы с 24-часовой гонки в Ле-Мане. Обтекаемый автомобиль получил обвес, киль и огромное антикрыло. Дверь поднимается вверх.
В основе гиперкара лежит карбоновый монокок, из углеволокна выполнены и кузовные панели, поэтому масса авто — всего 900 кг. Вместе с тем, аэродинамика обеспечивает до 2100 кг прижимной силы.
Фото: Autocar
Фото: Autocar
777 Hypercar оснащен высокооборотистым V8, развивающим 800 л. с. при 9000 об/мин. Двигатель способен работать на экологически чистом синтетическом топливе.
Максимальная скорость гиперкара составляет 370 км/ч, а боковое ускорение в поворотах достигает 4g. На автодроме Монца 777 Hypercar на 2,4 секунды на колесе быстрее гоночного спортпрототипа Toyota GR010 Hybrid.
В комплекте с авто идет специальный гоночный костюм с датчиками, контролирующими пульс, уровень кислорода в крови и температуру тела. Также покупатели получат в подарок гоночные курсы на треке Варано в Италии или на знаменитом автодроме Индианаполиса в США.
По материалам:
Фокус
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