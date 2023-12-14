Цена $10 000 и богатая оснастка: представлен самый дешевый кроссовер Kia (фото) — Finance.ua

Цена $10 000 и богатая оснастка: представлен самый дешевый кроссовер Kia (фото) Сегодня 22:55 — Технологии&Авто

Цена $10 000 и богатая оснастка: представлен самый дешевый кроссовер Kia (фото)

В Индии представили новый Kia Sonet. Компактный бюджетный кроссовер прошел модернизацию и с начала 2024 года поступит в продажу по цене примерно в 10 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Kia.

Кроссовер Kia Sonet стал более агрессивным с виду благодаря совершенно новой передней части с массивным бампером, Г-образными диодными фарами и увеличенной решеткой радиатора. Фонари соединены диодной полосой.

В салоне Kia Sonet 2024 улучшена отделка сидений. Бюджетная модель впервые получила цифровую приборную панель, а центральный тачскрин увеличили до 10,25 дюймов в диагонали. Заменены и кнопки на центральной панели.

Базовая комплектация Kia Sonet включает в себя кондиционер, 6 подушек безопасности и систему стабилизации. Топовые версии получили панорамную крышу, электропривод кресла водителя, вентиляцию сидений, акустику Bose, камеры кругового обзора, системы автоматического торможения и контроля разметки.

Новый Kia Sonet будет предложен с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (83 л.с.) и 1,0 л турбо (120 л.с.), а также с 1,5-литровым 116-сильным турбодизелем. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП, а также 7-ступенчатый робот.

Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.