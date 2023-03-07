Cauvo Capital – брокер, с которым можно зарабатывать — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Cauvo Capital – брокер, с которым можно зарабатывать Сегодня 08:57 — Фондовый рынок

Сегодня количество вовлечённых в инвестирование людей растёт в геометрической прогрессии. Одним из лучших способов для преумножения средств является Форекс-трейдинг. Осознав всю перспективу, новоиспечённые вкладчики спешат попасть на эти самые финансовые рынки, но вдруг оказывается, что без поддержки лицензированного брокера торговля невозможна. Вторая проблема заключается в поиске профессионального посредника с большим количеством предложений и на самом деле эффективными инструментами. В этом материале мы познакомим вас с одним из таких — Cauvo Capital . Отзывы о компании, её торговая программа и возможности для обучения уже описаны ниже.

Основная информация о брокере

Существует несколько фундаментальных вещей, которые необходимо знать до начала сотрудничества с финансовым помощником. Прежде всего, вы должны убедиться в том, что выбранный вами специалист имеет лицензию для выхода на финансовый рынок. Иначе в таком взаимодействии не только нет смысла, но и существуют огромные риски.

Компания Cauvo Capital пользуется доверием инвесторов не в последнюю очередь благодаря тому, что содержит свою ключевую документацию в полном порядке. Она лицензирована Financial Services Commission Маврикия с 2019 года, подтверждение чему достаточно просто найти в открытой базе данных надзорного органа.

Ещё одним важным фактом о брокере стоит назвать его специализацию. Дело в том, что она достаточно обширная и захватывает торговлю сразу на нескольких финансовых рынках: Форекс, товарно-сырьевом, а также фондовом. А значит, вам не придётся разрываться на несколько компаний для открытия сделок на разных биржах. Заводить десяток разных счетов тоже не нужно: брокер предоставит для вас один и он будет универсальным.

Наконец, решающим фактором в вашем выборе может стать то, что cauvocapital.com имеет опыт сотрудничества с клиентами из восточной Европы. Поэтому никаких лингвистических и барьеров, недопониманий, задержек ответов и других сопутствующих сложностей у вас не возникнет. Нужно задать вопрос службе поддержки компании? Что же, сделайте это в абсолютно любое время суток с понедельника по пятницу. Не обязательно даже ждать ответа на горячей линии, ведь существуют и другие способы связи, например, по мобильному телефону или через электронную почту.

Почему торговля с данным брокером обречена на успех?

Причин этому несколько. Во-первых, в компании Cauvo Capital трейдер не ограничен жёсткими рамками. Он может выбирать не только рынки, на которых хочет работать, но и тип счёта с комфортным депозитом, способы обучения, а также метод вывода денег с клиентского аккаунта на банковскую карту. Начнём с первого аспекта. Действительно, в вопросе разнообразия типов счетов брокер является одним из лучших на рынке. Вариативность такая: Beginner, Basic, Trader, Premium, Premium Pro, Investor, Expert и VIP. Для того, чтобы открыть любой из тарифов, вам не нужно проходить никаких дополнительных квалификационных тестов. Достаточно просто внести нужную сумму на счёт (она зависит от «пакета условий», который вы выбрали. Минимальная — 500 долларов). Вся прелесть в том, что эти деньги полностью принадлежат и будут использоваться только вами. Всё потому, что никаких дополнительных комиссий у компании нет.

Вторая причина того, почему инвестирование вместе с Cauvo Capital отзывы её клиентов коллективно называют хорошей идеей — это аналитика. Вы можете прийти на рынок, заручиться поддержкой лучшего брокера, пополнить у него счёт на самую большую сумму, но какой в этом смысл без инструментов прогнозирования и качественных экспертных разборов технических графиков? Такие «плюшки» как раз предлагает данная компания. Если конкретнее, то без лишних доплат, став её клиентом, вы получите доступ к:

ежедневному теханализу всех самых популярных активов от профессиональных трейдеров;

новостям, которые могут указать на дальнейшие изменения котировок товаров, а также проведённым специалистами cauvocapital.com обзорами важнейших событий с предсказаниями движения стоимости определённых активов;

дневными графикам (с регулярным обновлением по утрам);

онлайн-сигналам, которые уведомят вас о необходимости открытия ордера в лучший для этого момент;

графику часов торговли (для того, чтобы грамотно планировать время своей активности на биржах);

календарю инвестора с выделением более важных событий и публикацией предварительных прогнозов касательно ожидающихся данных.

Имея под рукой столько вспомогательных инструментов, вы можете не беспокоиться о том, что упустите лучший момент для входа в сделку или прогадаете с выходом из неё. Программы, встроенные в торговую платформу Cauvo Capital, базируются на множестве факторов: настроения на рынке, новостной фон, движение котировок актива и так далее. В совокупности с квалифицированной поддержкой менеджеров брокера такой трейдинг превращается в гарантированно доходный, лёгкий и приятный процесс. В целом, именно так выглядит формула успеха в данной компании.

Подробнее о платформе посредника

Всё то, что касается на cauvocapital.com торговли, размещено в её программе для трейдинга. Прямо там вы можете открывать сделки, отслеживать активы в вотч-листе, использовать индикаторы для максимальной уверенности в прибыльности идеи, общаться с саппортом и применять кредитное плечо до х400, если это необходимо.

Продолжая тему о свободе выбора, брокер предлагает сразу несколько вариантов использования своего программного обеспечения:

В десктопе В браузере На мобильных устройствах ПО скачивается на ваш персональный компьютер Загружать ничего не нужно, достаточно просто открывать нужную ссылку ПО скачивается на ваш смартфон/планшет

Что касается оперативной системы — ею могут быть как macOS/IOS, так и Windows/Android. Из дополнительных бонусов — бесплатная настройка рабочей среды для клиентов, имеющих счёт Premium Pro и выше.

Возможности для обучения на Cauvo Capital

Личный кабинет у этого брокера предоставляет трейдерам ещё одно большое преимущество, а именно возможность развиваться в профессиональном ключе. Компания предлагает получать необходимые знания в разных форматах:

при помощи электронных книг;

смотря видеолекции;

проходя комплексные курсы.

Ознакомившись со всеми её уроками, вы как минимум будете отличать быков от медведей, станете разбираться в разных торговых стратегиях и поймёте взаимосвязь глобальной экономики с разными биржами.

Таких материалов на официальном сайте cauvocapital.com очень много. Они не исчезают после открытия и регулярно дополняются актуальными данными.

В итоге

Как много всё-таки нужно для того, чтобы получить прибыль от трейдинга: законно работающий брокер, фундаментальные знания, эффективные инструменты, хорошо наполненный инвестпортфель и круглосуточная поддержка. Сегодня мы рассмотрели с вами посредника, который совмещает в себе все указанные качества — Cauvo Capital . В отличие от других финансовых компаний, он полностью открыт к клиенту и предоставляет ему полную информацию по торговым условиям задолго до того, как тот решится открыть у него личный кабинет. В этом вся прелесть — когда тебя не принуждают к покупке «хоть какого-нибудь» пакета условий, а информируют о предложениях, описывая перспективы сотрудничества.

Да, этого брокера можно смело рекомендовать как для новичков, так и опытных игроков. Если уж заниматься трейдингом, то только под чутким руководством компании, которая знает в этом толк!

Cauvocapital По материалам:

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