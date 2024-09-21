Casio представила новые часы G-Shock (фото) — Finance.ua

Casio представила новые часы G-Shock (фото) Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

Casio представила новые часы G-Shock (фото)

Компания Casio анонсировала новые часы G-Shock, которые входят в серию G-Steel.

Модель получила название GM2110D. Она построена на основе популярной серии GM2100, но в нее добавлена ​​рамка из нержавеющей стали, покрывающая корпус.

Восьмиугольный безель имеет комбинированную обработку: круглое покрытие вверху и зеркальное покрытие в точках соединения. Часы подходят как для повседневных, так и для официальных случаев.

Впервые в серии модель GM2110D оснащена браслетом из нержавеющей стали.

Кроме этого новинка имеет ударопрочный корпус, водонепроницаемость до 200 метров, функцию переключения рук, мировое время, охватывающее 38 городов, секундомер, таймер обратного отсчета, будильник и подсветку.

Модель уже можно купить на сайте Casio за $300.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.