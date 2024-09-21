Casio представила новые часы G-Shock (фото) — Finance.ua
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Casio представила новые часы G-Shock (фото)

Технологии&Авто
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Casio представила новые часы G-Shock (фото)
Casio представила новые часы G-Shock (фото)
Компания Casio анонсировала новые часы G-Shock, которые входят в серию G-Steel.
Модель получила название GM2110D. Она построена на основе популярной серии GM2100, но в нее добавлена ​​рамка из нержавеющей стали, покрывающая корпус.
Casio представила новые часы G-Shock (фото)
Восьмиугольный безель имеет комбинированную обработку: круглое покрытие вверху и зеркальное покрытие в точках соединения. Часы подходят как для повседневных, так и для официальных случаев.
Впервые в серии модель GM2110D оснащена браслетом из нержавеющей стали.
Casio представила новые часы G-Shock (фото)
Кроме этого новинка имеет ударопрочный корпус, водонепроницаемость до 200 метров, функцию переключения рук, мировое время, охватывающее 38 городов, секундомер, таймер обратного отсчета, будильник и подсветку.
Модель уже можно купить на сайте Casio за $300.
По материалам:
mezha.media
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