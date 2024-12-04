Carlsberg выходит из бизнеса в рф — Finance.ua

Carlsberg выходит из бизнеса в рф Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Carlsberg выходит из бизнеса в рф

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group объявил о продаже акций российской пивоваренной компании «Балтика» структуре, принадлежащей ее двум топ-менеджерам.

Об этом говорится в пресс-релизе Carlsberg Group.

Ожидается, что соглашение будет завершено в ближайшие несколько дней.

Группа Carlsberg получит денежную компенсацию, а также доли в компаниях Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan, принадлежащих Baltika Breweries.

По соглашению два топ-менеджера «Балтики» выкупят компанию, а также будут брать на себя управление, где один из них станет генеральным директором, а другой — его заместителем. Их имена не раскрываются.

Напомним, акции компании Carlsberg выросли на 3,9% после того, как лидер кремля владимир путин подписал указ, прекращающий правительственный контроль над российским бизнесом пивоваренной компании.

Економічна Правда По материалам:

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