Carlsberg выходит из бизнеса в рф — Finance.ua

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Carlsberg выходит из бизнеса в рф

Фондовый рынок
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Carlsberg выходит из бизнеса в рф
Carlsberg выходит из бизнеса в рф
Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group объявил о продаже акций российской пивоваренной компании «Балтика» структуре, принадлежащей ее двум топ-менеджерам.
Об этом говорится в пресс-релизе Carlsberg Group.
Ожидается, что соглашение будет завершено в ближайшие несколько дней.
Группа Carlsberg получит денежную компенсацию, а также доли в компаниях Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan, принадлежащих Baltika Breweries.
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По соглашению два топ-менеджера «Балтики» выкупят компанию, а также будут брать на себя управление, где один из них станет генеральным директором, а другой — его заместителем. Их имена не раскрываются.
Напомним, акции компании Carlsberg выросли на 3,9% после того, как лидер кремля владимир путин подписал указ, прекращающий правительственный контроль над российским бизнесом пивоваренной компании.
По материалам:
Економічна Правда
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