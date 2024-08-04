Canva приобретет еще один стартап, чтобы усилить конкуренцию с Adobe — Finance.ua

Canva приобретет еще один стартап, чтобы усилить конкуренцию с Adobe
Canva покупает стартап Leonardo. ai, работа которого сосредоточена на искусственном интеллекте. Сделка позволит Canva интегрировать модели генерации фирмы в собственные продукты.
Об этом пишет Bloomberg.
Команда Leonardo. ai состоит из 120 специалистов. Компания работает над программным обеспечением, которое помогает пользователям создавать и редактировать изображения в режиме онлайн с помощью текстовых подсказок.
Для Canva — это уже вторая подобная сделка за год, которую она реализует в попытках конкурировать с Adobe.
О первой сделке стало известно в марте 2024 года, когда Canva анонсировала приобретение Affinity — разработчиков набора программ для профессионального дизайна.
Так что с новой сделкой сервисы Leonardo. ai присоединятся к растущему набору ИИ-инструментов Canva, которые, как она надеется, переменят некоторых из крупнейших корпоративных клиентов Adobe и ускорят рост доходов.
Компания Canva стала конкурентом Adobe, которая долгое время была доминирующим поставщиком программного обеспечения для профессионалов в области дизайна.
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