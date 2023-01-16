Cadillac представил самую мощную и быструю модель в своей истории (фото) — Finance.ua

Cadillac представил самую мощную и быструю модель в своей истории (фото)
Cadillac представил гоночный автомобиль V-LMDh. Его публичный дебют состоится в конце января. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Cadillac показал сразу несколько цветовых схем для V-LMDh. Он будет выступать в чемпионате IMSA WeatherTech и гонках на выносливость FIA.
Компания уже одерживала победу в чемпионатах IMSA WeatherTech SportsCar Championship в 2017, 2018 и 2021 годах. Именно поэтому Cadillac возлагает большие надежды на свой новый болид.
Cadillac V-LMDh впервые покажет себя в действии на гонке Rolex 24 в Дайтоне. Она состоится в конце этого месяца.
Болид оснащается 5,5-литровым атмосферным двигателем V8 с электромотором. Силовая установка выдает мощность 670 л.с. и работает в паре с семиступенчатой секвентальной коробкой передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 3 секунд. Это самая мощная и самая быстрая модель марки.
Шасси гиперкара было разработано совместно с компанией Dallara. Она является одним из ведущих производителей болидов класса «Формула-3».
Соперниками Cadillac V-LMDh выступят гибридные болиды с турбированными двигателями. В компании делают ставку на проверенную силовую установку и отточенную управляемость.
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