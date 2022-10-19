Cadillac показал конкурента Bentley и Rolls-Royce (видео) — Finance.ua
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Cadillac показал конкурента Bentley и Rolls-Royce (видео)

Технологии&Авто
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Cadillac показал конкурента Bentley и Rolls-Royce (видео)
Cadillac показал конкурента Bentley и Rolls-Royce (видео)
Флагманский Cadillac Celestiq станет самой дорогой моделью в истории американской марки. Мощный 608-сильный электрокар будет собираться вручную.
Опубликованы официальные фото электрокара Cadillac Celestiq 2024. Флагманская модель американской марки поступит в продажу с декабря следующего года. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.
Новый Cadillac Celestiq стоит от 300 000 долларов — это самая дорогая и самая роскошная модель в истории американской марки. Ее конкурентами станут Bentley Flying Spur, Mercedes-Maybach S-Class и Rolls-Royce Ghost, хотя у них пока нет электрических версий. Celestiq будут собирать вручную, поэтому объемы производства будут небольшими. Часть деталей будет производиться с помощью 3D-принтера.
Cadillac показал конкурента Bentley и Rolls-Royce (видео)

Дизайн

Электромобиль Cadillac Celestiq — большой пятиметровый лифтбек со стремительным силуэтом и выдвижным задним спойлером. Внешне серийная модель практически не отличается от представленного три месяца назад концепт-кара. У авто оригинальные тоненькие фары и фонари, а передняя часть украшена полированным алюминием. На выбор предложены колесные диски диаметром 22 или 23 дюйма.

Салон

В отделке салона сочетаются дорогостоящие кожа и карбон. Внутри установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, подогревом подголовников, вентиляцией и массажем.
В салоне — целых пять дисплеев. На переднюю панель растянут огромный 55-дюймовый экран, а еще один тачскрин заменяет кнопки климат-контроля. Задним пассажирам предусмотрены два монитора в спинках кресел и свой сенсорный дисплей для управления климатом (он у Celestiq четырехзонный).
Cadillac показал конкурента Bentley и Rolls-Royce (видео)
Новый Cadillac Celestiq получил камеры вместо зеркал, мощную акустику AKG с 38 динамиками и автопилот Ultra Cruise. В панорамной крыше регулируется степень тонировки.

Электромобиль Cadillac Celestiq

Cadillac Celestiq 2024 построен на платформе Ultium, как и его младший брат Lyriq. Он получил полный привод и два электромотора суммарной мощностью 608 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. Лифтбек оборудован пневмоподвеской, активными стабилизаторами и управляемыми задними колесами.
Аккумуляторная батарея Celestiq — одна из самых больших среди всех легковых электрокаров. Ее емкость составляет 111 кВт∙ч, а запас хода превысит 480 км.
По материалам:
Фокус
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