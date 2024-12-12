Cadillac объявил цену на электрический Escalade IQ — Finance.ua

Cadillac объявил цену на электрический Escalade IQ Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Cadillac объявил цену на электрический Escalade IQ

Раскрыта стоимость электрического Cadillac Escalade IQ. «Зеленый» альтер его флагманского внедорожника Cadillac оценили в 129 990 долларов. И это только стартовая цена: топ-версия обойдется в 150 490 долларов даже без дополнительных опций. Для сравнения: актуальный бензиновый Escalade в США оценивается в 89 950 долларов, а его максимальная стоимость — 121 890 долларов.

Впрочем, в гамме Escalade есть «заряженный» V-Series с топливным мотором, который стоит дороже даже топового электрокара — 164 990 долларов. К цене прилагается плата за доставку: за нее в США берут 2290 долларов.

Escalade IQ, представленный летом 2023 года, будет продаваться в четырех комплектациях. В базовой Luxury 1 у внедорожника 24-дюймовые колесные диски с черными центральными колпаками, в Sport 1 за 130 490 долларов добавлены тонкие вертикальные фары, аудиосистема с 36 динамиками, улучшенные сиденья с массажем и новые системы.

В Luxury 2 и Sport 2 доступен пакет Executive Second Row Seating Package за 7500 долларов, что придает комфорт задним пассажирам: подогрев, вентиляцию, 10-точечный массаж, а также собственный восьмидюймовый экран, два отсека для беспроводной зарядки и прочее. Цена таких вариантов почти одинаковая — 149 990 долларов и 150 490 долларов соответственно.

Escalade IQ построен на платформе Ultium с 800-вольтовой электрической архитектурой. У него огромная тяговая батарея емкостью 200 киловатт-часов, питающая два электродвигателя.

Пиковая отдача установки — 761 лошадиная сила (1063 Нм), но такая мощность доступа только на короткое время в режиме Velocity Max. Например, для разгона до сотни, на которую Escalade IQ потратит менее пяти секунд. Постоянная мощность равна 687 сил (834 Нм). Расчетный запас хода на одной зарядке — 724 километра по циклу EPA.

uamotors По материалам:

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