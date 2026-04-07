Бизнес оценил налоговые законопроекты правительства: в чем не согласны

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации проанализировали пакет налоговых законопроектов, инициированных Кабинетом Министров Украины. В общем, ассоциация концептуально поддерживает предложенные изменения, в то же время выражает ряд замечаний и предложений.

Напомним, 6 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил два законопроекта, касающихся налогообложения цифровых платформ и международных посылок. Оба документа являются частью обязательств Украины перед МВФ.

Бизнес-сообщество заинтересовано в поиске эффективных решений для уменьшения теневого сектора и обеспечения справедливой налоговой нагрузки. В частности, в контексте законодательных инициатив, предотвращающих использование упрощенной системы налогообложения для уклонения от налогов.

«Ассоциация последовательно поддерживает меры правительства, направленные на создание равных условий для бизнеса, повышение предсказуемости налоговой и регуляторной среды и разработку механизмов противодействия теневой экономике без лишнего давления на добросовестных плательщиков», — говорится в сообщении ЕБА.

Отмена льготы по НДС для товаров стоимостью до 150 евро

Ассоциация поддерживает упразднение льготного налогообложения для товаров стоимостью до 150 евро (законопроект № 15112). В то же время эксперты отмечают необходимость внесения изменений в Таможенный кодекс Украины для введения упрощенных процедур администрирования соответствующих платежей.

В Европейской бизнес ассоциации отмечают, что ранее уже обращались к правительству и парламенту с призывом пересмотреть такие льготы. По их мнению, это поспособствует гармонизации украинского налогового и таможенного законодательства с нормами Европейского Союза.

Обмен данными о доходах с цифровых платформ

Что касается законопроекта № 15111, предусматривающего внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, ассоциация указывает на необходимость доработки отдельных положений.

В частности, уточнения требуют определения оператора цифровой платформы и статуса подотчетного продавца как предприятия.

Также эксперты считают нецелесообразным введение специальных банковских счетов и раскрытие банковской тайны подотчетных продавцов. По их мнению такие нормы могут повлиять на уровень доверия со стороны населения.

Военный сбор

В контексте законопроекта № 15110 ассоциация предлагает рассматривать вопросы военного сбора в более широком контексте — вместе с реформой налогообложения доходов физических лиц и системы социального страхования.

По мнению экспертов, продолжение повышенных ставок без комплексных изменений может сохранить существующие дисбалансы и стимулировать тенизацию доходов.

Кроме того, сохранение высокой налоговой нагрузки на фонд оплаты труда без учета макроэкономических условий в период послевоенного восстановления может сдерживать экономический рост, восстановление рынка труда и легализацию доходов.

