Бизнес будет получать компенсацию за трудоустройство безработных отдельных групп — Finance.ua

Бизнес будет получать компенсацию за трудоустройство безработных отдельных групп Сегодня 17:25 — Казна и Политика

Кабинет Министров принял постановление о новом порядке выплаты компенсаций работодателям за трудоустройство зарегистрированных безработных. На программу в 2023 году планируется потратить 400 млн грн.

Об этом сообщает Министерство экономики.

«Мы усиливаем эффективность инструментов для улучшения ситуации на рынке труда за счет расширения программ выплат компенсаций работодателям за трудоустройство отдельных категорий безработных, которым бывает сложно найти работу. В частности, это молодежь, которая ищет первое рабочее место, ветераны, люди предпенсионного возраста. Рассчитываем увеличить уровень занятости украинцев благодаря экономическому стимулированию работодателей. На эту программу правительство предусмотрело в этом году 400 млн грн», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Инфографика: Минэкономики

Компенсации будут зависеть от категории безработных

Работодатель может возместить фактические расходы на ЕСВ за месяц при трудоустройстве не менее чем на 2 года направленного центром занятости безработного из следующих категорий:

одинокие родители или опекуны детей младше 14 лет или детей с инвалидностью;



дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

лица, уволенные после отбывания наказания или принудительного лечения;

лица, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет;

лица, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лица, их заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу;

лица, в отношении которых согласно Закону установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их увольнения.

Общая продолжительность выплаты компенсации составит 12 месяцев в течение следующих двух лет.

Половину (50%) от фактических затрат на оплату труда (но не больше минимальной зарплаты) работодатель может получить в случае трудоустройства как минимум на один год таких категорий из числа безработных:

лиц, до наступления права на пенсию по возрасту которым осталось не больше 5 лет;



лица с инвалидностью, не достигшие пенсионного возраста;

участники боевых действий.

Общая продолжительность выплаты компенсации составит 6 месяцев в течение следующего года.

Половину минимальной зарплаты работодатель сможет компенсировать при трудоустройстве лиц:

в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев;

в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место;

уволенных из срочной военной или альтернативной (невоенной) службы — на первое рабочее место после такого увольнения.

Общая продолжительность выплаты компенсации составляет не более 6 месяцев при сохранении гарантий занятости лица в течение периода, превышающего выплаты в два раза.

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