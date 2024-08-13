Бывший директор Twitter подал в суд на Маска за невыплату акций на $20 млн — Finance.ua
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Бывший директор Twitter подал в суд на Маска за невыплату акций на $20 млн

Фондовый рынок
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Бывший директор Twitter подал в суд на Маска за невыплату акций на $20 млн
Бывший директор Twitter подал в суд на Маска за невыплату акций на $20 млн
Бывший исполнительный директор Twitter Омид Кордестани подал в суд на Илона Маска за невыплату акций в 20 миллионов долларов.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Кордестани занимал должность исполнительного директора с 2015 по 2020 год. К тому же, в течение еще двух лет он был членом правления Twitter, пока Илон Маск не купил платформу в 2022 году.
В жалобе Кордестани указал, что большую часть его компенсации составляли акции, которые, по его словам, Маск отказывается выплачивать. Адвокаты бывшего главы правления утверждают, что X Corporation стремится «пожинать плоды семи лет работы господина Кордестани в Twitter, и не платить ему за это». В X отказались от комментариев.
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Иск, поданный в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско, является последним в серии судебных исков, поданных бывшими руководителями Twitter против нового владельца соцсети Илона Маска.
В марте 2024 года четверо бывших руководителей подали в суд на Маска за якобы удержание более 128 миллионов долларов выходного пособия после того, как их выгнали из компании.

Справка Finance.ua:

  • Маск стал владельцем Twitter в конце октября 2022 года, после чего заявил, что компания тратит слишком много денег, и начал увольнять работников. 4 ноября стало известно, что Маск сократил штат до 7500 работников. Они заявили, что увольнения коснулись целых команд.
  • 23 июля 2023 года Маск объявил о ребрендинге социальной сети и смене логотипа. Теперь платформа называется — Х.
По материалам:
suspilne.media
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