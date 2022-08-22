Бывшего директора ГП заподозрили в нанесении ущерба государству на $1,5 млн — Finance.ua
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Бывшего директора ГП заподозрили в нанесении ущерба государству на $1,5 млн

Криминал
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Бывшего директора ГП заподозрили в нанесении ущерба государству на $1,5 млн
Бывшего директора ГП заподозрили в нанесении ущерба государству на $1,5 млн, gp.gov.ua
Бывшему директору госпредприятия «Укрхимтрансамиак» доложено о подозрении в служебной халатности. Произошло это при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
Об этом рассказывают в Офисе генпрокурора.
«По данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту, дав распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод», — говорится в сообщении.
Таким образом чиновник пытался повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра действующего на то время тарифа за предоставление услуг.
«Однако, вместо повышения тарифов на транспортировку аммиака, экс-директор достиг другого результата — вынесения Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании $1,5 млн убытков с ГП „Укрхимтрансаммиак“ в пользу российского предприятия, которое было реально выполнено», — говорят в ОГП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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