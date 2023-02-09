Бывшее должностное лицо «Энергоатома» подозревается в махинациях с продажей электроэнергии — Finance.ua

Бывшее должностное лицо «Энергоатома» подозревается в махинациях с продажей электроэнергии Сегодня 04:14 — Криминал

Бывшее должностное лицо Национальной энергогенерирующей компании «Энергоатом» подозревается в нанесении государственному предприятию ущерба на почти 94 миллиона гривен.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«7 февраля 2023 года при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего генерального директора обособленного подразделения «Энергоатом-Трейдинг» ГП «НАЭК „Энергоатом“. Ему инкриминировано злоупотребление служебным положением, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что подозреваемый сегодня занимает руководящий пост в одном из филиалов «Укрзализныци».

Следствием установлено, что в сентябре 2020 года должностное лицо «Энергоатома» обеспечило победителю аукциона по продаже электрической энергии реализацию всего объема электроэнергии по сниженной стоимости — 1 120 грн за 1 МВт/ч, дискриминировав при этом других участников аукциона, а это более 30 компаний, которые были лишены возможности приобрести нужные им объемы электроэнергии по более высокой цене.

«Продажа электрической энергии объемом 1 465 000 МВт/ч указанным способом нанес государственному предприятию ущерб на общую сумму 93,76 млн грн», — подчеркнули в САП.

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Діло По материалам:

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