Бывшее должностное лицо «Энергоатома» подозревается в махинациях с продажей электроэнергии — Finance.ua
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Бывшее должностное лицо «Энергоатома» подозревается в махинациях с продажей электроэнергии

Криминал
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Бывшее должностное лицо Национальной энергогенерирующей компании «Энергоатом» подозревается в нанесении государственному предприятию ущерба на почти 94 миллиона гривен.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
«7 февраля 2023 года при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего генерального директора обособленного подразделения «Энергоатом-Трейдинг» ГП «НАЭК „Энергоатом“. Ему инкриминировано злоупотребление служебным положением, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что подозреваемый сегодня занимает руководящий пост в одном из филиалов «Укрзализныци».
Следствием установлено, что в сентябре 2020 года должностное лицо «Энергоатома» обеспечило победителю аукциона по продаже электрической энергии реализацию всего объема электроэнергии по сниженной стоимости — 1 120 грн за 1 МВт/ч, дискриминировав при этом других участников аукциона, а это более 30 компаний, которые были лишены возможности приобрести нужные им объемы электроэнергии по более высокой цене.
«Продажа электрической энергии объемом 1 465 000 МВт/ч указанным способом нанес государственному предприятию ущерб на общую сумму 93,76 млн грн», — подчеркнули в САП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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