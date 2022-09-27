Бюджеты областей Украины в среднем сократились на 12% — Finance.ua

Бюджеты областей Украины в среднем сократились на 12% Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Бюджеты областей Украины в среднем сократились на 12%

За январь-август 2022 года в среднем бюджеты областей Украины упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на данные openbudget.

Согласно данным, упали бюджеты по поступлениям 24 регионов. Больше всех:

Херсонская область: −45,4%;

Запорожская область: −28,6%;

Черниговская область: −23,5%.

В Киеве сокращение бюджета составило 0,76%.

При этом есть две области, бюджет которых вырос:

Львовская: +8,2;

Николаевская область: +4,04.

Железняк отметил, что рост по Николаевской области, скорее всего, произошел исключительно из-за военных пенсий.

Он также подчеркнул, что данная статистика не очень точно отражает ситуацию, поскольку искривление идет из-за военных зарплат и других поступлений.

Вечерние вести По материалам:

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