Бюджеты областей Украины в среднем сократились на 12% — Finance.ua

Бюджеты областей Украины в среднем сократились на 12%
За январь-август 2022 года в среднем бюджеты областей Украины упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на данные openbudget.
Согласно данным, упали бюджеты по поступлениям 24 регионов. Больше всех:
- Херсонская область: −45,4%;
- Запорожская область: −28,6%;
- Черниговская область: −23,5%.
В Киеве сокращение бюджета составило 0,76%.
При этом есть две области, бюджет которых вырос:
- Львовская: +8,2;
- Николаевская область: +4,04.
Железняк отметил, что рост по Николаевской области, скорее всего, произошел исключительно из-за военных пенсий.
Он также подчеркнул, что данная статистика не очень точно отражает ситуацию, поскольку искривление идет из-за военных зарплат и других поступлений.
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