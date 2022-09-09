Бюджетный хэтчбек Chevrolet отправляют в ремонт из-за опасного дефекта — Finance.ua

Бюджетный хэтчбек Chevrolet отправляют в ремонт из-за опасного дефекта 09.09.2022, 01:02 — Технологии&Авто

Компания Chevrolet объявила об отзыве 120 тысяч хэтчбеков Spark 2013-2015 годов из-за проблемы с капотом, который может открыться во время движения, пишет avtomir.ua

В рамках кампании на Spark (ранее продававшемся в Украине как Ravon R2) заменят как защелки капота, так и сам замок. Это уже вторая попытка устранить дефект: впервые о проблеме стало известно еще в мае, но первый ремонт оказался неэффективным. Тогда Chevrolet проанализировал гарантийные претензии и судебные тяжбы от владельцев.

За семь лет было зафиксировано 276 случаев по всему миру, в том числе 22 аварии из-за внезапно раскрывшегося капота.

Несмотря на то, что проблема носит массовый характер, пока Chevrolet отзывает машины только в США.

Spark остается самой дешевой моделью в линейке Chevrolet — в США он стоит от 13 600 долларов, в Украине — от 377 900 грн.

В феврале стало известно, что General Motors снимет хэтчбек с производства из-за низкого спроса — модель покинет конвейер до конца 2022 года. Но Украины это решение не коснется, поскольку к нам везут автомобили, произведенные в Узбекистане.

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