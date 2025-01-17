Биткойн приближается к $110K, новый максимум Solana на горизонте, а XYZVerse показывает рост в 5000x — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Биткойн приближается к $110K, новый максимум Solana на горизонте, а XYZVerse показывает рост в 5000x Сегодня 15:10 — Криптовалюта

Биткойн приближается к $110K, новый максимум Solana на горизонте, а XYZVerse показывает рост в 5000x

Рынок криптовалют набирает беспрецедентный темп. Биткойн подбирается к исторической отметке. Solana готова побить свои предыдущие рекорды. В то же время XYZVerse демонстрирует невероятные успехи, обеспечивая многократный рост. Эти взрывные движения намекают на мощный восходящий тренд. Это сигнал к началу нового бычьего цикла?

XYZ: Новый тяжеловес среди мем-монет

Фанаты в восторге! Токен XYZ врывается на криптовалютный ринг, нанося удары по бесполезным схемам и проектам. Как настоящий чемпион, этот первый в мире спортивный мем-токен прошел через медвежий рынок с неослабевающим напором и не собирается останавливаться. С прогнозируемым ростом в 75X XYZ оставляет позади такие монеты, как BOME и WIF.

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XYZ создает идеальную игровую площадку с проектом XYZVerse, который уже получил награду как лучший новый мем-проект. Уникальная концепция объединяет спортивный азарт и мем-культуру. Благодаря дорожной карте с развлекательными dApps, XYZ привлекает миллионы спортивных фанатов.

Вспомните торговый объем Polymarket в $1 миллиард во время выборов в США.

Биткойн (BTC)

Биткойн (BTC) показал рост на 4,10% за последнюю неделю, торгуясь в диапазоне от $89 699,57 до $101 069,84. Несмотря на падение на 6,37% за последний месяц, за последние шесть месяцев он вырос на 48,63%, демонстрируя растущий интерес инвесторов и уверенность рынка.

Если Биткойн преодолеет ближайший уровень сопротивления в $107 554, он может достичь второго уровня сопротивления в $118 924, что означает возможный рост на 6−18%. Если цена упадет ниже уровня поддержки $84 813,72, она может найти следующую поддержку на $73 443,45, что составит снижение примерно на 5−18%.

Solana (SOL)

Solana (SOL) торгуется в диапазоне от $172,64 до $213,70. За последнюю неделю цена выросла на 6,23%, что указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Однако за последний месяц наблюдается снижение на 3,02%. Несмотря на это, за шесть месяцев SOL вырос на 23,80%, что свидетельствует о значительном долгосрочном потенциале.

Если SOL продолжит рост, ближайший уровень сопротивления составляет $238,98, что примерно на 12% выше текущего уровня. Прорыв этого уровня может привести к следующему сопротивлению на уровне $280,04, что представляет собой рост более чем на 30%. Если цена упадет, ближайшая поддержка составит $156,86, что примерно на 10% ниже текущего уровня.

Биткойн и Solana набирают обороты, но XYZVerse, первый спортивный мем-токен, объединяющий фанатов, демонстрирует огромный потенциал роста и может превзойти предыдущие успехи.

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