Быстрая финансовая диета: 7 основных правил успеха — Finance.ua

Быстрая финансовая диета: 7 основных правил успеха Сегодня 12:29 — Личные финансы

Быстрая финансовая диета: 7 основных правил успеха

Быстрая финансовая диета длится 21 день. Этого достаточно, чтобы выявить статьи расходов, на которые вы импульсивно тратите много денег. Это перезагрузка, время для выявления вредных финансовых привычек, рассказывают эксперты Финкульта

Предлагаем 7 лайфхаков для успеха «быстрой финансовой диеты».

Ведите учет доходов и расходов

Фиксируйте любым удобным для вас способом средства, которые к вам поступили, и куда вы их потратили. Можно записывать на бумаге, вести табличку Excel в компьютере, загрузить специальное приложение для своего гаджета. Используйте специальную программу в онлайн-банкинге.

Составьте свой список необходимых вещей

Разграничивайте свои потребности и желания и составьте на бумаге список необходимых вещей, чтобы его перечитывать. Имея перед глазами список, вам будет легче избегать соблазнов.

Рассказывайте о своем эксперименте

Не все ваши друзья, знакомые или родственники поймут смысл вашего «финансового голода». Лучше всего иметь группу поддержки или несколько людей, с которыми можно делиться своими успехами или неудачами. Заведите ежедневник и честно все записывайте.

Избегайте соблазнов

Если вы фанат онлайн-шопинга — старайтесь не заходить на сайты магазинов, где вы чаще всего приобретаете вещи. Ограничьте работу компьютера без дела.

Думайте иначе

Финансовый голод заставит вас разобрать шкаф. В нем можно найти много вещей, о которых вы забыли. Итак, появилась возможность научиться по-новому их комбинировать. Придумывайте решения, не требующие затрат. К примеру, на обеденный перерыв в офис принесите из дома приготовленный вами обед.

Займитесь самообразованием

Деньги требуют умения с ними обращаться. Каждому человеку следует периодически повышать уровень своей финансовой грамотности: читать соответствующие книги, проходить учебные курсы, найти по необходимости финансового советника.

Оценивайте свой труд

Всем знакомо выражение «время — это деньги». Оценивайте свой труд по достоинству, не тратьте средства под влиянием эмоций. Цените не просто время, а труд, который вы делаете в течение 21 дня. Посчитайте стоимость своего времени, вам больше не захочется разбрасываться ни временем, ни деньгами.

Вооружившись советами, уже в конце 21 дня «голодания» вы увидите реальные результаты, которые будут вас вдохновлять.

Освободится категория расходов, которая откроет возможность экономить. Этот метод — это не лекарство против привычки бесконтрольно тратить деньги, но шаг к пониманию финансовой ответственности.

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