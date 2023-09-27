Быки VS Медведи. Какие инструменты инвестирования на фондовом рынке приносят наибольшую прибыль? — Finance.ua

Быки VS Медведи. Какие инструменты инвестирования на фондовом рынке приносят наибольшую прибыль? Сегодня 10:10 — Фондовый рынок

Быки VS Медведи. Какие инструменты инвестирования на фондовом рынке приносят наибольшую прибыль?

30 сентября в Киеве состоится конференция « Быки против Медведей: битва двух инвестиционных стратегий », где вы сможете изучить инвестиционные стратегии «Медведей», которые зарабатывают на спаде рынка, и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнаете надежные инструменты пассивного дохода и пообщаетесь с ведущими экспертами в этой области.

Программа конференции

Растущие и низкорисковые акции: где искать потенциальных победителей:

Мирослав Король, инвестиционный советник, автор YouTube-канала «Миллионер за 7 лет», адвокат и партнер юридической компании KFN.

Стратегии торговли облигациями: от длительных до краткосрочных инвестиций:

Белозерский Леонид, независимый эксперт по фондовому рынку.

Риски и преимущества инвестирования в акции компаний, выходящих на IPO:

Филипп Олейник, автор канала «Код финансовой свободы», профессиональный инвестор, финансовый ментор.

Почему инвесторы, использующие опционы, не боятся кризиса:

Евгений Тригубченко, инвестиционный советник, инвестор на фондовом рынке США и Украины.

Хеджирование портфеля через ETF фонды в случае рецессии:

Никита Гуппал, финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке.

Риски и выгоды Short Selling: как успешно играть на падениях акционных рынков:

Александр Климкин, Инвестиционный Адвайзер и управляющий активами клиентов из Украины и Европы с капиталом более 60 миллионов долларов. 14 лет опыта в области инвестиций, трейдинга и финансового инжиниринга.

Модератор битвы:

Павел Бойко, основатель Gonzo invest и управляющий активами. Управляет капиталом 400+ инвесторов со всего мира.

На конференции также состоится дискуссия-батл между командой «Быки» и командой «Медведи» на тему: «Какие инструменты инвестирования на фондовом рынке дают наибольшую прибыль?»

Кроме того, наши команды на конференции составят и презентуют две инвестиционные стратегии заработка на бычьем и медвежьем рынках со стартовым капиталом в размере 10 000 долларов и средним уровнем риска. Все участники смогут использовать эти стратегии для создания собственного прибыльного портфеля.

В рамках происшествия также планируется благотворительный аукцион в пользу ВСУ, где одним из лотов будут консультации от экспертов команды «Быки» и «Медведи» и многие другие военные лоты.

Не упустите шанс получить ценный опыт и встретиться с практикующими инвесторами и экспертами рынка инвестиций в фондовый рынок!

📅 Дата: 30 сентября

📍 Место проведения: Киев, UNIT City, кампус В12

⏰ Время: с 13.00 до 18.00

💰 Стоимость: 950 грн.

Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого увлекательного инвестиционного события!

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