BYD увеличила прибыль на 446% и опередила Tesla — Finance.ua
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BYD увеличила прибыль на 446% и опередила Tesla

Фондовый рынок
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BYD увеличила прибыль на 446% и опередила Tesla
BYD увеличила прибыль на 446% и опередила Tesla
Прибыль китайского автопроизводителя BYD увеличилась более чем в 5 раз в прошлом году после того, как ему удалось продать рекордное количество электромобилей и вступить в конкурентную борьбу с Tesla за долю на рынке.
Об этом пишет Bloomberg.
Чистая прибыль BYD выросла на 446% до 16,6 млрд юаней ($2,4 млрд).
В 2022 году BYD продала 1,86 млн электрических и гибридных авто, что больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. Для сравнения: Tesla поставила 1,31 млн электромобилей. Также BYD прекратила производство автомобилей, полностью работающих на ископаемом топливе.
Основатель BYD отметил, что компания смогла показать хорошие результаты, несмотря на огромные проблемы, такие как нехватка чипов, замедление продаж и снижение спроса.
Компанию поддерживает Уоррен Баффет для продвижения за границу, в том числе в Норвегию, Данию, Великобританию, Таиланд и Австралию.
По материалам:
Телеканал 24
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