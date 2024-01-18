BYD инвестирует $14 млрд в «умные» функции автомобилей — Finance.ua
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BYD инвестирует $14 млрд в «умные» функции автомобилей

Фондовый рынок
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BYD инвестирует $14 млрд в «умные» функции автомобилей
BYD инвестирует $14 млрд в «умные» функции автомобилей
BYD Co., крупнейший в мире производитель электромобилей, инвестирует 100 млрд юаней ($14 млрд) в разработку «умных» функций автомобилей.
Об этом пишет Bloomberg.
Этот шаг был сделан в то время, когда китайский автопроизводитель пытается сократить разрыв с конкурентами, которые производят автомобили с системами помощи водителю и другими передовыми технологиями.
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BYD планирует ввести так называемую «навигацию на автопилоте», которая позволит водителям в определенных сценариях снимать руки с руля и ноги с педалей. Система требует, чтобы водитель касался руля каждые 15 секунд, и будет установлена в автомобилях стоимостью более 300 000 юаней. Она также будет доступна в качестве опции для автомобилей стоимостью более 200 000 юаней. BYD не сообщила, будут ли водители нести ответственность за аварии, если они произойдут.
Передовые системы помощи водителю все чаще становятся основным пунктом продаж для потребителей в Китае и за его пределами. Умные авто могут ездить на автопилоте на некоторых автомагистралях и в городах, а также самостоятельно парковаться. Ведущие игроки Китая, включая Xpeng Inc. и Huawei Technologies Co. предлагают функции ADAS, чтобы выделить свои автомобили среди других и установить на них более высокую цену, пишет издание.
По материалам:
Mind
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