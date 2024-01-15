BYD представил седан ценой более 140 тысяч долларов — Finance.ua

BYD представил седан ценой более 140 тысяч долларов Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

BYD представил седан ценой более 140 тысяч долларов

Подразделение Yangwang, принадлежащее BYD Auto, разработало роскошный электрический седан U7 с мощной силовой установкой на 1000 лошадиных сил.

U7 является третьей серийной моделью подразделения Yangwang, занимающегося разработкой автомобилей представительского класса. Ожидается, что модель должна поступить в продажу в Китае во второй половине 2024 года.

Новинка будет базироваться на платформе BYD e4. Она лежит в основе внедорожника U8 и суперкара Yangwang U9. Габаритные размеры авто действительно впечатляют: 5,2 метра в длину и 2 в ширину. В компании отмечали, что U7 будет одним из самых аэродинамически эффективных автомобилей с лучшим показателем коэффициента лобового сопротивления, чем у его конкурентов BMW i5 и Mercedes-Benz EQE.

В сообщении в социальных сетях представитель бренда BYD Yangwang описал U7 как «NEV» или «автомобиль новой энергии» — термин, который китайские производители автомобилей используют для описания как гибридных, так и чисто электрических моделей.

Авто будет предлагать более 1000 лошадиных сил, или 746 кВт от четырех электродвигателей, и будет запас хода более чем в 700 км. Однако пока неизвестно, будет ли седан U7 гибридом, или будет иметь полностью электрическую силовую установку.

Внедорожник U8 является гибридом и сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом в паре с четырьмя электродвигателями и литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 49,1 кВт-ч. Бензиновый двигатель в этой комбинации выполняет функцию генератора для зарядки аккумулятора, когда это необходимо. Возможно, подобную схему получит также седан U7.

Интерьер нового U7 не показали, однако, стоит ожидать, что новинка получит 3 огромных дисплея на передней панели. Также ходят слухи, что автомобиль оборудуют автопилотом. Ожидаемая стоимость в Китае составляет почти миллион юаней, что примерно равняется 140 000 долларов.

Телеканал 24 По материалам:

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