BYD представил седан ценой более 140 тысяч долларов — Finance.ua
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BYD представил седан ценой более 140 тысяч долларов

Технологии&Авто
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BYD представил седан ценой более 140 тысяч долларов
BYD представил седан ценой более 140 тысяч долларов
Подразделение Yangwang, принадлежащее BYD Auto, разработало роскошный электрический седан U7 с мощной силовой установкой на 1000 лошадиных сил.
U7 является третьей серийной моделью подразделения Yangwang, занимающегося разработкой автомобилей представительского класса. Ожидается, что модель должна поступить в продажу в Китае во второй половине 2024 года.
Новинка будет базироваться на платформе BYD e4. Она лежит в основе внедорожника U8 и суперкара Yangwang U9. Габаритные размеры авто действительно впечатляют: 5,2 метра в длину и 2 в ширину. В компании отмечали, что U7 будет одним из самых аэродинамически эффективных автомобилей с лучшим показателем коэффициента лобового сопротивления, чем у его конкурентов BMW i5 и Mercedes-Benz EQE.
BYD представил седан ценой более 140 тысяч долларов
В сообщении в социальных сетях представитель бренда BYD Yangwang описал U7 как «NEV» или «автомобиль новой энергии» — термин, который китайские производители автомобилей используют для описания как гибридных, так и чисто электрических моделей.
Авто будет предлагать более 1000 лошадиных сил, или 746 кВт от четырех электродвигателей, и будет запас хода более чем в 700 км. Однако пока неизвестно, будет ли седан U7 гибридом, или будет иметь полностью электрическую силовую установку.
BYD представил седан ценой более 140 тысяч долларов
Внедорожник U8 является гибридом и сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом в паре с четырьмя электродвигателями и литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 49,1 кВт-ч. Бензиновый двигатель в этой комбинации выполняет функцию генератора для зарядки аккумулятора, когда это необходимо. Возможно, подобную схему получит также седан U7.
Интерьер нового U7 не показали, однако, стоит ожидать, что новинка получит 3 огромных дисплея на передней панели. Также ходят слухи, что автомобиль оборудуют автопилотом. Ожидаемая стоимость в Китае составляет почти миллион юаней, что примерно равняется 140 000 долларов.
По материалам:
Телеканал 24
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