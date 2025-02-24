Bybit запускает программу восстановления средств с вознаграждением до 10% от украденных средств — Finance.ua

ПРОМО Bybit запускает программу восстановления средств с вознаграждением до 10% от украденных средств Сегодня 09:50 — Криптовалюта

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 24 февраля 2025 г., Chainwire

Bybit , вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, призывает самые яркие умы в области кибербезопасности и криптоаналитики присоединиться к глобальной охоте на преступников, совершивших крупнейшее в истории криптовалют ограбление. Вознаграждение в размере 10% от суммы, которую удастся вернуть, позволит участникам программы получить потенциально до 140 миллионов долларов США в случае полного восстановления.

Программа вознаграждения за восстановление

В рамках расследования и восстановления компания Bybit обязуется выплатить 10% от восстановленных средств в качестве вознаграждения этичным экспертам по кибер- и сетевой безопасности, которые сыграют активную роль в возвращении украденных криптовалют в результате инцидента.

Общая сумма вознаграждения рассчитывается на основе подтвержденного восстановления скомпрометированных ETH стоимостью более 1,4 миллиарда долларов на момент инцидента.

Bybit ценит прозрачность и использование технологии блокчейн во благо.

«В течение 24 часов после происшествия мы получили поддержку от лучших людей и организаций в индустрии, и мы не считаем это само собой разумеющимся. Мы пережили темный момент в истории криптовалют и доказали, что мы лучше злоумышленников», — сказал Бен Чжоу, соучредитель и генеральный директор Bybit. «Мы хотим официально вознаградить наше сообщество, которое предоставило нам свои знания, опыт и поддержку в рамках программы Recovery Bounty Program, и наши усилия, направленные на то, чтобы сделать этот сложный урок ценным, на этом не заканчиваются. Bybit намерена подняться над неудачей и кардинально изменить нашу инфраструктуру безопасности, улучшить ликвидность и быть надежным партнером для наших друзей в криптосообществе», — добавил он.

Как принять участие

Лица и организации, заинтересованные в участии в программе Recovery Bounty Program, могут связаться с нами по электронной почте bounty_program@bybit.com

Доверие и безопасность лежат в основе криптоиндустрии. По мере развития экосистемы коллективные действия необходимы для поддержания ее прочности. Мы призываем биржи, аналитиков и широкое сообщество сотрудничать в деле защиты цифровых активов. Вместе мы сможем укрепить безопасность, предотвратить вредоносные действия и поддержать доверие к индустрии.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, обслуживающая глобальное сообщество из более чем 60 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit переопределяет открытость в децентрализованном мире, создавая более простую, открытую и равную экосистему для всех. Уделяя особое внимание Web3, Bybit поддерживает стратегическое партнерство с ведущими протоколами блокчейна, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать инновации на цепочке. Известный своими безопасными хранилищами, разнообразными рыночными площадками, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами для работы с блокчейном, Bybit преодолевает разрыв между TradFi и DeFi, давая возможность строителям, создателям и энтузиастам раскрыть весь потенциал Web3. Откройте для себя будущее децентрализованных финансов на сайте Bybit.com.

Более подробную информацию о компании Bybit можно найти на сайте Bybit Press

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