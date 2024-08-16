Buy Me a Coffee изменил дедлайн обязательного вывода средств для украинцев — Finance.ua

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Buy Me a Coffee изменил дедлайн обязательного вывода средств для украинцев

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Buy Me a Coffee изменил дедлайн обязательного вывода средств для украинцев
Buy Me a Coffee изменил дедлайн обязательного вывода средств для украинцев
Американская краудфандинговая компания Buy Me a Coffee, весьма популярная в Украине, изменила свою политику в отношении пользователей. Это стало серьезным вызовом для украинцев.

Что изменилось для украинцев

В начале августа 2024 года украинцы стали массово жаловаться на американскую компания Buy Me a Coffee. Дело в том, что платформа обновила свою политику в отношении пользователей. В частности, Buy Me a Coffee решила больше не привлекать новых авторов контента из Украины.
Это связано с войной россии против Украины. Компании сложно проверять местонахождение клиентов в Украине, поскольку 20% территории находятся под санкциями. В поддержке компании добавили, что из-за этого возникает пространство для ошибок.
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Кроме того, компания Buy Me a Coffee недавно заявила, что больше не будет сотрудничать с платежными системами Wise и Payoneer. Однако именно эти платформы используют украинцы для вывода средств на счета в Украине. В то же время краудфандинговая компания добавила, что сервис продлил срок поддержки системы для выплат Payoneer до 1 ноября 2024 года. Теперь у украинцев с аккаунтами на платформе Buy Me a Coffee есть еще примерно два месяца, чтобы вывести свои средства.
Выбрать кредитную карту непросто. Но верно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

По материалам:
Телеканал 24
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