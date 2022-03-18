Burger King заявила, что не может остановить работу заведений в россии — Finance.ua

Burger King заявила, что не может остановить работу заведений в россии

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Burger King заявила, что не может остановить работу заведений в россии

Американская сеть заведений питания Burger King не может остановить работу ресторанов в России, потому что их тамошний партнер отказывается это делать.

Об этом заявил концерн Restaurant Brands International, которому принадлежит сеть Burger King.

Предприятиями Burger King в россии владеет бизнесмен Александр Колобов, контролирующий примерно 800 ресторанов в рф.

Материнская компания обратилась к своему российскому партнеру с требованием остановить деятельность ресторанов в россии, но тот отказался это сделать. В одностороннем порядке Burger King аннулировать соглашение не может. Для этого ему нужна была бы помощь российской власти на местах. В компании отметили, что «мы знаем, что это не произойдет в ближайшее время».

В то же время в Burger King заявили, что обязались перенаправлять любую прибыль, которую они получают от бизнеса, Агентству ООН по делам беженцев. Кроме того, компания внесла пожертвование в размере $1 млн.

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