Burger King заявила, что не может остановить работу заведений в россии — Finance.ua
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Burger King заявила, что не может остановить работу заведений в россии

Сегодня 17:15Фондовый рынок
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Burger King заявила, что не может остановить работу заведений в россииBurger King заявила, что не может остановить работу заведений в россии
Американская сеть заведений питания Burger King не может остановить работу ресторанов в России, потому что их тамошний партнер отказывается это делать.
Об этом заявил концерн Restaurant Brands International, которому принадлежит сеть Burger King.
Предприятиями Burger King в россии владеет бизнесмен Александр Колобов, контролирующий примерно 800 ресторанов в рф.
Материнская компания обратилась к своему российскому партнеру с требованием остановить деятельность ресторанов в россии, но тот отказался это сделать. В одностороннем порядке Burger King аннулировать соглашение не может. Для этого ему нужна была бы помощь российской власти на местах. В компании отметили, что «мы знаем, что это не произойдет в ближайшее время».
В то же время в Burger King заявили, что обязались перенаправлять любую прибыль, которую они получают от бизнеса, Агентству ООН по делам беженцев. Кроме того, компания внесла пожертвование в размере $1 млн.

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По материалам: Mind
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