Burger King заявила, что не может остановить работу заведений в россии — Finance.ua

Предприятиями Burger King в россии владеет бизнесмен Александр Колобов, контролирующий примерно 800 ресторанов в рф.
Материнская компания обратилась к своему российскому партнеру с требованием остановить деятельность ресторанов в россии, но тот отказался это сделать. В одностороннем порядке Burger King аннулировать соглашение не может. Для этого ему нужна была бы помощь российской власти на местах. В компании отметили, что «мы знаем, что это не произойдет в ближайшее время».
В то же время в Burger King заявили, что обязались перенаправлять любую прибыль, которую они получают от бизнеса, Агентству ООН по делам беженцев. Кроме того, компания внесла пожертвование в размере $1 млн.