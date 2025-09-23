Бункерный бум в Германии: страх войны повышает спрос на строительство частных укрытий (фото, стоимость) Сегодня 06:12

Из-за роста опасений по поводу возможного конфликта с россией в Германии резко возросли запросы на строительство частных бункеров под собственными домами.

Немцы переживают, что россия может начать войну с НАТО, именно поэтому в стране настоящий «бункерный бум». Об этом говорится в материале BILD, пишет УНН.

Компания Пьеде BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) строит укрытия по всей Германии. Особенно активизировались запросы после атаки дронов путина на Польшу.

По его словам, в последнее время беспокойство выросло особенно среди компаний и арендодателей.

«Компании звонят нам, потому что хотят бункеры для своих сотрудников на территории своих компаний. Особенно после текущих событий в Польше мы наблюдаем повышенный спрос на консультации», — отметили в компании BSSD Defence.

Кроме того, Пьейде отметил, что десять процентов новых зданий сейчас возводятся с бункерами.

Чтобы обустроить приватный бункер, можно переоборудовать подвал собственного дома. Пьеде советует: «Лучший вариант — это комната в углу дома». Она должна быть не более 30 квадратных метров и подходить для продолжительного пребывания, стены и потолок должны иметь толщину не менее 30 сантиметров. При необходимости можно добавить дополнительный слой кладки. Укрытие оснащается напорной дверью, системой фильтрации, напорными клапанами и аварийным выходом, а помещение должно быть газогерметичным.

Стоимость приватного бункера, по информации от строителей Германии, колеблется от 30 000 до 50 000 евро.

