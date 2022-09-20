Bunge покидает российский рынок. Крупнейший переработчик масличных культур в стране продал свой завод и бренды — Finance.ua
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Bunge покидает российский рынок. Крупнейший переработчик масличных культур в стране продал свой завод и бренды

Фондовый рынок
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Bunge покидает российский рынок. Крупнейший переработчик масличных культур в стране продал свой завод и бренды
Bunge покидает российский рынок. Крупнейший переработчик масличных культур в стране продал свой завод и бренды
Американская агропромышленная и пищевая компания Bunge продала свой завод по переработке подсолнечника в россии, ознаменовав уход из страны крупнейшего переработчика масличных культур в ответ на вторжение в Украину.
Об этом пишет Bloomberg.
Помимо завода в Воронежской области Bunge продала региональные права на бренды растительных масел, в том числе Oleina и Ideal, сообщила компания.
С этой продажей Bunge вошла в четверку мировых гигантов торговли зерновыми, известными как ABCD, которые вместе с другими продовольственными компаниями покидают россию.
Предприятие, построенное примерно в 2005 году и стоившее примерно $130 млн, может производить 540 000 т сырья.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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