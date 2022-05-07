Бунгало и квартиры: за сколько украинцы могут купить жилье в Испании — Finance.ua

С началом войны в Украине актуальность покупки недвижимости в других странах возросла. Одно из государств, где можно приобрести жилье по доступным ценам — Испания.
Собственное жилье в этой колоритной европейской стране станет хорошей альтернативой длительному проживанию в отелях или арендованных апартаментах.
Квартиры по приемлемым ценам можно найти как в небольших городках в глубине страны, так и в курортных локациях у побережья и туристических зон.
Журналисты РБК рассказали, что нужно знать о покупке недвижимости в Испании и за сколько ее можно купить.
Что нужно знать иностранцам в Испании
Недвижимость в Испании могут приобрести граждане любой страны. Для того, чтобы стать владельцем квартиры или дома, не нужно какого-либо разрешения властей, как и вида на жительство. Подыскать и купить можно как новое жилье, так и варианты на вторичном рынке, включая дома с земельными участками.
Владелец недвижимости в Испании может находиться в стране до 90 дней на протяжении 180 дней. Чтобы жить дольше, нужно оформлять вид на жительство.
Иностранцам советуют пользоваться услугами агентств для удобства с документами, хотя это не обязательно. Регистрирует сделку нотариус.
Сайты для поиска недвижимости по выгодной цене
Искать квартиры и дома для покупки в Испании можно как на порталах с базой недвижимости по всей стране, так и сайтах, специализирующихся на объектах в регионах.
Idealista — самый популярный сайт недвижимости по всей Испании. Ежедневно публикуется около 10 000 новых объявлений.
Fotocasa — второй по популярности портал, база которого насчитывает более 1 миллионов объектов по всей стране. Ежедневно публикуется около 8 тысяч объявлений.
Habitaclia — популярный сайт для поиска нового и вторичного жилья. На этом сайте много объявлений из Каталонии.
Kyero.com — дома от самых дешевых до дорогих вилл.
Tucasa.com — cайт недвижимости c бесплатными объявлениями по продаже, квартир, домов в провинциях Мадрид, Барселона, Валенсия.
Сколько нужно заплатить за недвижимость в курортных регионах
Барселона — знаменитый курортный город на побережье Средиземного моря, в котором каждый турист мечтал когда-то остаться жить.
В новостройках в Барселоне предлагают квартиры по цене от 191 тысячи евро за 3-комнатное жилье, а 3-комнатные бунгало на 92 кв. м застройщик готов продать от 275 тысяч евро. В то время, как одно из самых недорогих вариантов — 2-комнатная квартира за 145 тысяч евро.
Таунхаусы в Валенсии на 3 комнаты обойдутся от 200 тысяч евро, а небольшая 2-комнатная квартира на 67 кв. м в провинции Аликанте — в 87,9 тысячи евро.
Квартира-студио на 33 кв. м в Бенидорме обойдется в 67 тысяч евро.
Сколько стоит купить квартиру вдали от моря
Чем дальше от курортного побережья, тем дешевле можно найти недвижимость.
Например, в городе Парла в 20 км от Мадрида 3-комнатные квартиры на вторичном рынке стоят чуть больше 100 тысяч евро.
А в городке Искар 3-комнатная квартира площадью 61 кв. м на 5 этаже стоит 28 400 евро.
В городке Мондехар 1-комнатная квартира на 51 кв. м — стоит 44 500 евро.
В городе Манреса в 50 километрах от Барселоны — 2-комнатная квартира на 49 кв. м. обойдется в 58 400 евро.
В старинном городе Гранада подержанную 4-комнатную квартиру без мебели и ремонта можно приобрести по цене 54 800 евро.
К слову, запущенные квартиры в старых районах Жироны предлагают по цене около 500 евро/кв.м. Например, 3-комнатные апартаменты на 63 кв. м без мебели и ремонта стоят всего 34 тысячи евро.
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