Бум популярности Labubu не помог — акции Pop Mart упали Сегодня 05:52 — Фондовый рынок

Акции Pop Mart упали более чем на 20%

Популярная игрушка Labubu не спасла акции Pop Mart International Group, упавшие на 20% после отчета за 2025 год.

Об этом пишет Reuters.

Наибольшее падение акций за год

Акции китайского производителя коллекционных игрушек Pop Mart упали более чем на 20% после публикации финансовых результатов за 2025 год — это самое большое падение почти за год. И это не принимая во внимание выручку компании за 2025 год, которая выросла на 185% до 37,1 млрд юаней ($5,38 млрд), а прибыль — более чем в три раза.

Инвесторы разочаровались из-за замедления роста в четвертом квартале и результатов ниже ожиданий аналитиков. Дополнительный негатив — сокращение дивидендов и сомнения в стабильности ключевых франшиз.

Что известно о Pop Mart

Pop Mart — это китайский бизнес, основанный в 2010 году предпринимателем Ван Нингом. В 2019 году компания подписала эксклюзивное соглашение с Лунгом на превращение его книжных монстров в реальные игрушки Labubu, впоследствии ставшие хитом.

CEO Pop Mart Ван Нин отметил, что компания рассчитывает обеспечить рост доходов не менее чем на 20% в 2026 году. Также будут расширять свои продукты в Азии и Мексике, готовится запуск бытовой техники, открываются новые объекты и даже планируется фильм вместе с Sony Pictures о Labubu.

Популярность Labubu сильно возросла после того, как знаменитости начали показывать их публично. K-pop-звезда Леса из Blackpink рассказала Vanity Fair о своей любви к коллекционным игрушкам Pop Mart и сказала, что «потратила все свои деньги», посещая разные магазины Pop Mart по всему миру. В интервью Teen Vogue она сказала: «Labubu — это мой ребенок».

