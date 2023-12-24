Бум электробайков закончился? Крупнейшие мировые производители массово банкротятся — Finance.ua
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Бум электробайков закончился? Крупнейшие мировые производители массово банкротятся

Фондовый рынок
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Бум электробайков закончился? Крупнейшие мировые производители массово банкротятся
Бум электробайков закончился? Крупнейшие мировые производители массово банкротятся
Бум микромобильности закончился и крупнейшие производители электробайков стали банкротиться один за другим.
Об этом говорится в сообщении Даниила Тонкопия, генерального директора компании Delfast, специализирующейся на производстве электробайков.
Он рассказал, что многие компании, которые еще несколько лет тому назад оценивались в миллиарды, сегодня признают себя банкротами.
«На этой неделе Micromobility.com был исключен из листинга NASDAQ. В 2021 году рыночная капитализация компании превышала 800 миллионов долларов; сегодня она стоит 400 тысяч долларов. Bird, компания по производству электросамокатов, которая в 2021 году оценивалась в 2,3 миллиарда долларов, в сентябре 2023 года была исключена с биржи NASDAQ, а сегодня она подала заявление о банкротстве. Superpedestrian, еще одна компания по прокату самокатов, прекратила свою деятельность в США, ссылаясь на „неопределенные финансовые причины“, сообщает TechCrunch», — говорится в публикации.
Тонкопий отметил, что знаком с руководителями и некоторыми членами команды компаний и добавил, что «это часть общей картины». Он напомнил, что в июле этого года компания Vanmoof, называвшая себя «самой финансируемой компанией по производству электровелосипедов в мире», объявила о банкротстве.
«Sondors (США) не смогла выйти на IPO в январе, а в августе закрыла свою штаб-квартиру в Лос-Анджелесе. Заказать велосипед на их сайте невозможно, а служба поддержки не работает. В октябре датский бренд Mate Bike сообщил о падении спроса и долге в размере около 10 миллионов долларов. Они работают над тем, чтобы избежать банкротства», — продолжил директор Delfast.
Даниил Тонкопий рассказал и о компании Wiggle, британском онлайн-ритейлере велосипедов, понесшем убытки €244 млн в 2022 году. В октябре 2023 года Wiggle ушел под администрацию из-за финансовых затруднений в материнской компании Signa Sports United. Тонкопий подчеркнул, что продажи Delfast Bikes также сократились, а главными причинами, по его словам, являются:
  • снижение спроса после пандемийного бума;
  • высокие затраты на привлечение клиентов;
  • проблемы с цепочкой поставок и складскими запасами;
  • долги, судебные иски;
  • сложности с получением прибыли.
Даниил Тонкопий резюмировал, что имея инсайдерский взгляд на индустрию, вынужден констатировать, что «бум электробайков закончился».
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