0 800 307 555
Bugatti представила уникальный велосипед, дороже Toyota Corolla

Bugatti представила лимитированный велосипед Factor ONE
Bugatti представила лимитированный велосипед Factor ONE, Фото: Bugatti
Французский производитель гиперкаров Bugatti представил уникальный велосипед Factor ONE, созданный в сотрудничестве с Factor Bikes. Новинка стоит 23 599 долларов и выпущена ограниченным тиражом в 250 единиц, что делает ее даже более редкой, чем культовый Bugatti Chiron.
Об этом сообщает Autoblog.
Factor ONE создан по принципам инженерии гиперкаров. Велосипед получил полностью карбоновую конструкцию, аэродинамическую вилку и встроенную раму, минимизирующую сопротивление воздуха.
Factor ONE получил полностью карбоновую конструкцию
Factor ONE получил полностью карбоновую конструкцию, Фото: Bugatti
Разработчики отмечают, что это один из самых быстрых велосипедов, разрешенных международной федерацией велоспорта (UCI).

Эксклюзивные компоненты и минимальный вес

Велосипед оснащен специальными колесами Black Inc Bugatti Hyper 62 и Continental Grand Prix 5000 TT. Карбоновые ободы весят около 1,3 кг за пару и оптимизированы для жесткости и скорости.
Эксклюзивные компоненты и минимальный вес
Эксклюзивные компоненты и минимальный вес, Фото: Bugatti
Вся конструкция ориентирована на максимальную передачу мощности и стабильность даже при сильном ветре.

Дизайн в стиле легендарных моделей Bugatti

Factor ONE получила фирменный двухцветный дизайн с акцентами Bugatti Blue и логотипами бренда. Также использованы знаковые элементы, в частности эмблема «Танцующий слон».
Дизайн в стиле легендарных моделей Bugatti
Дизайн в стиле легендарных моделей Bugatti, Фото: Bugatti
Даже детали — карбоновое плетение, тормозные элементы и седло с алькантарой — отсылают в интерьеры современных моделей Bugatti.
Дизайн в стиле легендарных моделей Bugatti
Дизайн в стиле легендарных моделей Bugatti, Фото: Bugatti
Новый велосипед стал еще одним примером того, как бренд выходит за пределы автомобильной индустрии, перенося свои технологии в новые сегменты.
По материалам:
УНН
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
