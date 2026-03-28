Bugatti представила уникальный велосипед, дороже Toyota Corolla

Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

Bugatti представила лимитированный велосипед Factor ONE, Фото: Bugatti

Французский производитель гиперкаров Bugatti представил уникальный велосипед Factor ONE, созданный в сотрудничестве с Factor Bikes. Новинка стоит 23 599 долларов и выпущена ограниченным тиражом в 250 единиц, что делает ее даже более редкой, чем культовый Bugatti Chiron.

Factor ONE создан по принципам инженерии гиперкаров. Велосипед получил полностью карбоновую конструкцию, аэродинамическую вилку и встроенную раму, минимизирующую сопротивление воздуха.

Factor ONE получил полностью карбоновую конструкцию, Фото: Bugatti

Разработчики отмечают, что это один из самых быстрых велосипедов, разрешенных международной федерацией велоспорта (UCI).

Эксклюзивные компоненты и минимальный вес

Велосипед оснащен специальными колесами Black Inc Bugatti Hyper 62 и Continental Grand Prix 5000 TT. Карбоновые ободы весят около 1,3 кг за пару и оптимизированы для жесткости и скорости.

Эксклюзивные компоненты и минимальный вес, Фото: Bugatti

Вся конструкция ориентирована на максимальную передачу мощности и стабильность даже при сильном ветре.

Дизайн в стиле легендарных моделей Bugatti

Factor ONE получила фирменный двухцветный дизайн с акцентами Bugatti Blue и логотипами бренда. Также использованы знаковые элементы, в частности эмблема «Танцующий слон».

Дизайн в стиле легендарных моделей Bugatti, Фото: Bugatti

Даже детали — карбоновое плетение, тормозные элементы и седло с алькантарой — отсылают в интерьеры современных моделей Bugatti.

Дизайн в стиле легендарных моделей Bugatti, Фото: Bugatti

Новый велосипед стал еще одним примером того, как бренд выходит за пределы автомобильной индустрии, перенося свои технологии в новые сегменты.

