Bugatti представила двухместный автомобиль Baby II Carbon Edition — Finance.ua
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Bugatti представила двухместный автомобиль Baby II Carbon Edition

Технологии&Авто
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Bugatti представила двухместный автомобиль Baby II Carbon Edition
Bugatti представила двухместный автомобиль Baby II Carbon Edition
Компания Bugatti представила новую версию своего детского двухместного автомобиля Baby II — Baby II Carbon Edition. Разработанная совместно с The Little Car Company модель будет выпущена ограниченным тиражом, каждый экземпляр которого в пересчете по курсу будет стоить более 79 000 долларов.
Все лимитированные Baby II Carbon Edition будут собираться вручную. Детский автомобиль повторяет все детали экстерьера и интерьера Bugatti W16 Mistral, что делает его идеальным дополнением к лучшему родстеру марки, к тому же ставшему последней серийной моделью Bugatti с легендарным двигателем W16.
Спецверсия Baby II Carbon Edition создана исключительно для владельцев W16 Mistral, поэтому у каждого покупателя будет возможность адаптировать детскую модель в соответствии со спецификациями собственного W16 Mistral, что делает Baby II Carbon Edition действительно уникальной моделью.
Bugatti представила двухместный автомобиль Baby II Carbon Edition
В дополнение к эксклюзивному цвету кузова и индивидуальным спецификациям Baby II Carbon Edition также может похвастаться большим количеством карбоновых деталей. Элементы из углеволокна украшают радиаторную решетку, приборную панель и даже руль, сделанный на заказ специально для этого автомобиля.
Что касается стоимости, то лимитированная модель Bugatti Baby II Carbon Edition оценена в 80 тысяч евро без учета налогов и доставки.
По материалам:
Avtosota
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