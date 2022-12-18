Bugatti представила двухместный автомобиль Baby II Carbon Edition — Finance.ua

Bugatti представила двухместный автомобиль Baby II Carbon Edition Сегодня 22:36 — Технологии&Авто

Bugatti представила двухместный автомобиль Baby II Carbon Edition

Компания Bugatti представила новую версию своего детского двухместного автомобиля Baby II — Baby II Carbon Edition. Разработанная совместно с The Little Car Company модель будет выпущена ограниченным тиражом, каждый экземпляр которого в пересчете по курсу будет стоить более 79 000 долларов.

Все лимитированные Baby II Carbon Edition будут собираться вручную. Детский автомобиль повторяет все детали экстерьера и интерьера Bugatti W16 Mistral, что делает его идеальным дополнением к лучшему родстеру марки, к тому же ставшему последней серийной моделью Bugatti с легендарным двигателем W16.

Спецверсия Baby II Carbon Edition создана исключительно для владельцев W16 Mistral, поэтому у каждого покупателя будет возможность адаптировать детскую модель в соответствии со спецификациями собственного W16 Mistral, что делает Baby II Carbon Edition действительно уникальной моделью.

В дополнение к эксклюзивному цвету кузова и индивидуальным спецификациям Baby II Carbon Edition также может похвастаться большим количеством карбоновых деталей. Элементы из углеволокна украшают радиаторную решетку, приборную панель и даже руль, сделанный на заказ специально для этого автомобиля.

Что касается стоимости, то лимитированная модель Bugatti Baby II Carbon Edition оценена в 80 тысяч евро без учета налогов и доставки.

Avtosota По материалам:

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