Bugatti представил первый серийный гиперкар Centodieci — Finance.ua

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Bugatti представил первый серийный гиперкар Centodieci

20.06.2022, 01:00Технологии&Авто
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Bugatti представил первый серийный гиперкар CentodieciBugatti представил первый серийный гиперкар Centodieci
Французская компания Bugatti презентовала первый серийный экземпляр своего гиперкара Centodieci. Автомобиль окрашен в особый оттенок в честь модели EB110 90-х годов прошлого века. Всего планируется изготовить 10 экземпляров купе.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Выбор цвета был не случайным — помимо модели EB110, схожий оттенок имели многие знаменитые модели Bugatti из ее славного прошлого. В свою очередь колесные диски окрашены в серебристый цвет, который использовался для версии EB110 GT. В интерьере используется синяя кожа с голубой декоративной строчкой.
Bugatti представил первый серийный гиперкар Centodieci
Автомобиль оснащен 8-литровым мотором W16, который развивает 1600 л.с. (1177 кВт) мощности. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Этот тандем позволяет разгонять полноприводный гиперкар от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 380 км/ч.
Bugatti представил первый серийный гиперкар Centodieci
Все 10 экземпляров купе Centodieci были распроданы еще до дебюта прототипа на фестивале в американском Монтерее в 2019 году. Напомним, что автомобиль был создан в честь 110-летия основателя компании Этторе Бугатти. Стоимость автомобиля на момент презентации 3 года назад стартовала с 8 млн евро.
По материалам: Обозреватель
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