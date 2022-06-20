Bugatti представил первый серийный гиперкар Centodieci — Finance.ua

Bugatti представил первый серийный гиперкар Centodieci

Bugatti представил первый серийный гиперкар Centodieci

Французская компания Bugatti презентовала первый серийный экземпляр своего гиперкара Centodieci. Автомобиль окрашен в особый оттенок в честь модели EB110 90-х годов прошлого века. Всего планируется изготовить 10 экземпляров купе.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Выбор цвета был не случайным — помимо модели EB110, схожий оттенок имели многие знаменитые модели Bugatti из ее славного прошлого. В свою очередь колесные диски окрашены в серебристый цвет, который использовался для версии EB110 GT. В интерьере используется синяя кожа с голубой декоративной строчкой.

Автомобиль оснащен 8-литровым мотором W16, который развивает 1600 л.с. (1177 кВт) мощности. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Этот тандем позволяет разгонять полноприводный гиперкар от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 380 км/ч.

Все 10 экземпляров купе Centodieci были распроданы еще до дебюта прототипа на фестивале в американском Монтерее в 2019 году. Напомним, что автомобиль был создан в честь 110-летия основателя компании Этторе Бугатти. Стоимость автомобиля на момент презентации 3 года назад стартовала с 8 млн евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.