Bugatti показала суперкар Tourbillon за 3,6 млн евро — Finance.ua

Bugatti показала суперкар Tourbillon за 3,6 млн евро Сегодня 02:38 — Технологии&Авто

Bugatti показала суперкар Tourbillon за 3,6 млн евро

Французская компания Bugatti представила долгожданный суперкар новой генерации, получивший имя Tourbillon. От прежнего Chiron новинка унаследовала лишь количество цилиндров двигателя.

Автомобиль построен на основе композитного монокока. «Сердцем» новинки является гибридный силовой агрегат суммарной мощностью 1800 л.с. Атмосферный V16 объемом 8,3 литра раскручивается до 9500 об/мин и развивает 1000 л.с. В его создании принимали участие специалисты британской инжиниринговой компании Cosworth.

Второй составляющей силового агрегата стал 800-сильный набор трех электромоторов, два из которых расположены на передней оси, а задний помогает ДВС вращать задние колеса. Под полом расположена батарея емкостью 25 кВтч.

Автомобиль крепко держится за дорожное полотно низкопрофильной резиной Michelin Pilot Sport Cup 2. Благодаря мощному силовому агрегату купе Tourbillon имеет потрясающую динамику — на разгон до первой сотни ему нужно всего 2 секунды, а максимальная скорость достигает 380 км/ч. Но это еще не всё. При активации специального «ключа скорости» купе способно развить до 444 км/ч.

Несмотря на сложный многокомпонентный силовой блок, автомобиль легче своего предшественника. Еще одним преимуществом новинки является возможность преодолеть до 60 км исключительно на электротяге.

Компания планирует произвести 250 экземпляров новинки, каждая из которых будет стоить покупателям минимум 3,6 млн евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.