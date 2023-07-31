Будут ли учитывать пенсионерам в Украине стаж, приобретенный за рубежом: законопроект — Finance.ua

Будут ли учитывать пенсионерам в Украине стаж, приобретенный за рубежом: законопроект Сегодня 15:34 — Личные финансы

Будут ли учитывать пенсионерам в Украине стаж, приобретенный за рубежом: законопроект

В Украине новый законопроект предлагает учитывать украинцам приобретенный за рубежом стаж для назначения пенсии.

Также предлагается запретить на государственном уровне относить к выслуге лет периодов военной службы с 19 февраля 2014 года в силовых структурах, на должностях госслужбы, в органах местного самоуправления, других государственных органах страны-террориста россии, а также в оккупационной администрации рф.

Так, комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня и принять за основу соответствующий законопроект № 9453 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины».

Законопроект предлагает учитывать при назначении пенсии стаж, приобретенный за рубежом, в том числе в странах-участницах СНГ, с которыми были расторгнуты соответствующие пенсионные соглашения.

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«Мы предлагаем учитывать для размера пенсий, назначенных в Украине, именно уплаченный ЕСВ в Украине. Но для права на назначение пенсии предлагаем учитывать стаж работы за рубежом. Это будет касаться около 1 млн будущих пенсионеров.

Кроме того, нормы законопроекта касаются всех наших граждан, которые во время вынужденной миграции нашли работу. Мы надеемся, что они вернутся в Украину. И на момент назначения пенсии период их работы за рубежом будет отнесен к общему стажу", — отметила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

Как свидетельствует пояснительная записка к проекту, документ предлагает:

урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;

урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;



определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в рф.



Кроме того, проектом акта предусматривается дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:

временного проживания за рубежом по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

если человек признан без вести отсутствующим или объявлен умершим в установленном законом порядке;



если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;



если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;



если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством.



Также предлагается возобновить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.

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Обозреватель По материалам:

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