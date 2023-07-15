Доплата к пенсии за сверхурочный стаж: кто и сколько может получить — Finance.ua

Доплата к пенсии за сверхурочный стаж: кто и сколько может получить Сегодня 10:23 — Личные финансы

Украинские пенсионеры, у которых стаж выше страховой нормы, имеют право на доплату. Она начисляется за каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа по закону.

Кто имеет право на доплату

Согласно статье 28 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», доплату за сверхурочный стаж могут получать украинцы, у которых в трудовой книжке указано:

Для мужчин — более 35 лет стажа

Для женщин — более 30 лет стажа

Доплаты начисляют пенсионерам, которые получат пенсию по возрасту.

Суммы доплат

В Пенсионном фонде Украины указывают, что размер такой доплаты не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2093 гривны. Таким образом, размер доплаты — 20,93 гривны.

Эта сумма добавляется за каждый полный год, который украинец отработал сверх обязательной нормы страхового стажа. То есть если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще +5 лет, то его доплата будет составлять 104,65 гривны.

Важный нюанс

Пенсионерам, которые продолжают работать, при росте прожиточного минимума доплата за стаж сверх нормы будет перечислена уже после увольнения с работы.

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