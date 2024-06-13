Будут ли работать светофоры во время блэкаутов — КГГА Сегодня 16:24

Киевская городская государственная администрация поставит 50 систем резервного питания на ключевые светофорные объекты, чтобы они работали при выключении электроэнергии.

Об этом заявил заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев в интервью ЭП.

«Мы уже закупаем специальные батареи с инверторами. Они будут накапливать электроэнергию, когда она есть, и светофоры будут работать на батарейках во время отключений. Это позволит не привлекать патрульную полицию для регулирования движения», — заявил Пантелеев.

По его словам, Патрульная полиция составила список из 40 приоритетных и сложных перекрестков, где обеспечить питание нужно в первую очередь.

Заместитель Виталия Кличко добавил, что КГГА не будет оснащать светофоры солнечными панелями, поскольку их эффективность зимой составит всего 10−15%.

Економічна Правда По материалам:

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