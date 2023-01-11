Будут ли индексированы доходы украинцев на уровень инфляции в 2023 году: разъяснение Гоструда — Finance.ua
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Будут ли индексированы доходы украинцев на уровень инфляции в 2023 году: разъяснение Гоструда

Личные финансы
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Будут ли индексированы доходы украинцев на уровень инфляции в 2023 году: разъяснение Гоструда
Будут ли индексированы доходы украинцев на уровень инфляции в 2023 году: разъяснение Гоструда
Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает остановку действия закона «Об индексации денежных доходов населения». Это касается зарплат, пенсий, стипендий, алиментов и других выплат.
Об этом сообщила Государственная служба по вопросам труда.
Как отметили в Гоструда, все работодатели освобождены на 2023 год от обязанностей по начислению индексации заработной платы.
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В то же время остановка действия закона «Об индексации денежных доходов населения» коснется не только заработной платы, это будет касаться и всех других доходов физических лиц, которые индексируют по этому закону.
В частности:
  • пенсии;
  • стипендии;
  • денежное довольствие;
  • суммы выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании, кроме ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве (с учетом выплат на необходимый уход за потерпевшим) и членам их семей и пенсий, индексируемых в соответствии с законом по этим видам страхования;
  • суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или другим повреждением здоровья, а также суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца, кроме суммы выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • размер алиментов, определенный судом в жесткой денежной сумме.
«Вместе с тем, собственник или уполномоченный им орган может принять решение о дополнительных стимулирующих выплатах в связи с высоким уровнем инфляции в Украине», — говорится в сообщении.
Напомним, индексация денежных доходов населения — механизм повышения денежных доходов населения, позволяющий частично или полностью возмещать удорожание потребительских товаров и услуг.
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По материалам:
Finance.ua
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