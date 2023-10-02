«Будущее Украины — в ЕС» — Боррель — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Будущее Украины — в ЕС» — Боррель

Казна и Политика
31
«Будущее Украины — в ЕС» — Боррель
«Будущее Украины — в ЕС» — Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал историческую встречу министров иностранных дел ЕС. Она впервые пройдет в Киеве.
Как сообщил Боррель в социальной сети X (бывший Twitter), это будет первая встреча глав МИД стран-членов ЕС за пределами блока.
«Сегодня я собираю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины в ЕС», — отметил Боррель.
Ожидается, что на уникальном Совете ЕС обсудят интеграцию Украины в Евросоюз, демонстрацию поддержки и подведение итогов некоторых важных мер, таких как военная помощь Запада и дальнейшее ужесточение санкций против рф.
На полях мероприятия главы МИД ЕС встретятся с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.