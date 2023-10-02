«Будущее Украины — в ЕС» — Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал историческую встречу министров иностранных дел ЕС. Она впервые пройдет в Киеве.
Как сообщил Боррель в социальной сети X (бывший Twitter), это будет первая встреча глав МИД стран-членов ЕС за пределами блока.
«Сегодня я собираю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины в ЕС», — отметил Боррель.
Ожидается, что на уникальном Совете ЕС обсудят интеграцию Украины в Евросоюз, демонстрацию поддержки и подведение итогов некоторых важных мер, таких как военная помощь Запада и дальнейшее ужесточение санкций против рф.
На полях мероприятия главы МИД ЕС встретятся с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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