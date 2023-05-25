Будет ли наказание для мужчин, незаконно выехавших из Украины — Finance.ua
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Будет ли наказание для мужчин, незаконно выехавших из Украины

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В Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из Украины во время войны. Это будет общая инициатива парламента и правительства.
Об этом в интервью сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, сейчас не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину.
«На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду нелегально перешедших границу», — сказал он. он.
Министр считает, что это будет общая инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной Рады. «Я думаю, это будет закон», — сообщил Клименко.
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По его словам, сейчас изучается международный опыт. «Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу», — добавил министр.
Напомним, во время действия военного положения в Украине выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу запрещен.
Но есть исключение: уехать из Украины могут некоторые категории граждан. Список тех, кому разрешают выезд, достаточно велик. В их числе мужчины с инвалидностью, многодетные родители, водители, волонтеры, моряки, спортсмены, культурные деятели, народные депутаты, министры.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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