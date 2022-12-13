Будет ли дорожать мобильная связь — ответы операторов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будет ли дорожать мобильная связь — ответы операторов

Личные финансы
62
Из-за ракетного террора россии продолжает страдать критическая инфраструктура в Украине, в том числе вышки мобильной связи. Из-за войны также уменьшилось количество абонентов мобильных операторов. Поэтому lifecell и Vodafone в этом году уже повысили стоимость тарифов, а Киевстар планирует это сделать в ближайшее время.

Киевстар

По оценкам Киевстара, абонентская база всех мобильных операторов уменьшится очень существенно. К концу 2022 года падение может составить двузначную отметку и достичь 12% год к году, говорят РБК-Украина в компании.
Чтобы продолжить восстановление инфраструктуры и развитие услуг связи, компания вынуждена пересмотреть условия некоторых тарифных планов.
«Так, в декабре изменены условия архивных тарифных планов, введенных более 2 лет назад. В этих тарифных планах обслуживается только 20% абонентов, при этом они получат в счет абонплаты больше мегабайтов трафика и минут звонков. Для подавляющего большинства абонентов условия тарифов не изменятся», — ответили в Киевстаре.
Там добавили, что с 24 февраля компания предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов на сумму свыше 570 млн грн, продолжают предоставлять бесплатные услуги абонентам в освобожденных населенных пунктах и специальные тарифные планы для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями и постоянно инвестируют в ремонт пострадавшего от ракетных ударов оборудования.

lifecell

В ближайшее время lifecell не планирует повышать тарифы на пакеты услуг, рассказали в пресс-службе компании. Но там отметили, что пока сложно спрогнозировать, сколько времени смогут предоставлять услуги без повышения цен.
«Стоимость оборудования и техники для ремонта повышается с ростом курса валют, ведь все производители и поставщики телеком-оборудования — иностранные компании. Также подорожала логистика и топливо для доставки, выездов на ремонты и заправки генераторов», — прокомментировали в lifecell.
У компании уже повышали некоторые тарифы в этом году. В частности, летом стоимость тарифа "Смарт Лайф 2020 выросла со 150 до 180 гривен:
Место для вашей рекламы

Vodafone

В компании Vodafone о возможном подорожании тарифов сказали, что ответить на этот вопрос пока сложно.
В то же время несколько месяцев назад оператор уже повышал стоимость некоторых тарифов. К примеру, SuperNet Start подорожал со 125 грн до 145 грн, а Joice теперь стоит 135 грн вместо 120. В среднем тарифы выросли на 15-40 гривен. Абонентам предложили большие объемы услуг по каждому пакету: больше гигабайт в интернете и звонков по Украине.
В Vodafone сумму ущерба от разрушения сети оценили в общей сложности в 2 млрд грн.
«Эти расходы, к сожалению, растут дальше. Расходы, связанные с войной, которые компания уже понесла в феврале-сентябре 2022 года, оцениваются в 810 млн грн, что, безусловно, повлияло на прибыльность бизнеса», — добавили в Vodafone.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.