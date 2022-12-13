Будет ли дорожать мобильная связь — ответы операторов Сегодня 21:00 — Личные финансы

Из-за ракетного террора россии продолжает страдать критическая инфраструктура в Украине, в том числе вышки мобильной связи. Из-за войны также уменьшилось количество абонентов мобильных операторов. Поэтому lifecell и Vodafone в этом году уже повысили стоимость тарифов, а Киевстар планирует это сделать в ближайшее время.

Киевстар

По оценкам Киевстара, абонентская база всех мобильных операторов уменьшится очень существенно. К концу 2022 года падение может составить двузначную отметку и достичь 12% год к году, говорят РБК-Украина в компании.

Чтобы продолжить восстановление инфраструктуры и развитие услуг связи, компания вынуждена пересмотреть условия некоторых тарифных планов.

«Так, в декабре изменены условия архивных тарифных планов, введенных более 2 лет назад. В этих тарифных планах обслуживается только 20% абонентов, при этом они получат в счет абонплаты больше мегабайтов трафика и минут звонков. Для подавляющего большинства абонентов условия тарифов не изменятся», — ответили в Киевстаре.

Там добавили, что с 24 февраля компания предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов на сумму свыше 570 млн грн, продолжают предоставлять бесплатные услуги абонентам в освобожденных населенных пунктах и специальные тарифные планы для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями и постоянно инвестируют в ремонт пострадавшего от ракетных ударов оборудования.

lifecell

В ближайшее время lifecell не планирует повышать тарифы на пакеты услуг, рассказали в пресс-службе компании. Но там отметили, что пока сложно спрогнозировать, сколько времени смогут предоставлять услуги без повышения цен.

«Стоимость оборудования и техники для ремонта повышается с ростом курса валют, ведь все производители и поставщики телеком-оборудования — иностранные компании. Также подорожала логистика и топливо для доставки, выездов на ремонты и заправки генераторов», — прокомментировали в lifecell.

У компании уже повышали некоторые тарифы в этом году. В частности, летом стоимость тарифа "Смарт Лайф 2020 выросла со 150 до 180 гривен:

Vodafone

В компании Vodafone о возможном подорожании тарифов сказали, что ответить на этот вопрос пока сложно.

В то же время несколько месяцев назад оператор уже повышал стоимость некоторых тарифов. К примеру, SuperNet Start подорожал со 125 грн до 145 грн, а Joice теперь стоит 135 грн вместо 120. В среднем тарифы выросли на 15-40 гривен. Абонентам предложили большие объемы услуг по каждому пакету: больше гигабайт в интернете и звонков по Украине.

В Vodafone сумму ущерба от разрушения сети оценили в общей сложности в 2 млрд грн.

«Эти расходы, к сожалению, растут дальше. Расходы, связанные с войной, которые компания уже понесла в феврале-сентябре 2022 года, оцениваются в 810 млн грн, что, безусловно, повлияло на прибыльность бизнеса», — добавили в Vodafone.

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