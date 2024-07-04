Будьте энергонезависимы с ПУМБ: новый льготный кредит для бизнеса без первого взноса и комиссий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Будьте энергонезависимы с ПУМБ: новый льготный кредит для бизнеса без первого взноса и комиссий

Кредит&Депозит
55
Будьте энергонезависимы с ПУМБ: новый льготный кредит для бизнеса без первого взноса и комиссий
Будьте энергонезависимы с ПУМБ: новый льготный кредит для бизнеса без первого взноса и комиссий
Первый Международный Украинский Банк (ПУМБ) предлагает украинским предприятиям новую кредитную программу для повышения энергонезависимости и бесперебойной работы бизнеса при отключении электроснабжения.
«Мы провели большой опрос среди наших корпоративных клиентов. И треть этих клиентов, осознавая текущее состояние энергетической инфраструктуры страны, планирует инвестировать в энергонезависимость в ближайшее время. Именно поэтому такая кредитная программа однозначно необходима и позволит бизнесу работать даже во время длительных отключений энергоснабжения», - комментирует новую кредитную программу Заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу Сергей Магдыч.
Согласно условиям программы, владельцы малого и среднего бизнеса смогут оформить в ПУМБ кредиты до 10 млн грн на срок до 5 лет для приобретения дополнительных источников электроэнергии без первоначального взноса и комиссий. К тому же в течение первого года по этому кредиту будет действовать льготная процентная ставка и гибкий график погашения задолженности по кредитному договору. Также банк готов поддерживать и компании крупного бизнеса.
«Мы понимаем, насколько важна сейчас тема энергонезависимости не только для украинского бизнеса, но и для страны в целом. Потому что каждый бизнес, который сможет питать себя сам, например, с помощью генераторов или солнечных панелей, высвободит столь необходимые киловатты энергии для больницы или школы. Именно поэтому мы ставили цель сделать действительно привлекательный по условиям продукт, в котором отсутствует первый взнос и отсутствует комиссия», - добавляет Сергей Магдыч.
К тому же указанные льготные тарифы банк готов предложить компаниям малого бизнеса для получения оборудования на условиях лизинга.
Кредитные средства помогут бизнесу профинансировать закупку дополнительных и альтернативных источников электроэнергии — дизель-генераторов, солнечных панелей, газопоршневых и газотурбинных установок и электростанций, а также систем хранения и накопления энергии.
Данная кредитная программа была разработана в рамках Меморандума о льготном кредитовании восстановления энергетической инфраструктуры Украины, который ПУМБ и другие крупнейшие банки подписали 25 июня.
По материалам:
ПУМБ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.